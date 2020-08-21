Хасиди, Умань і коронавірус. Ізраїль визнає проблему і може заборонити польоти в Україну



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В Ізраїлі визнали: ортодоксальні євреї відмовляються здавати аналізи і поширення коронавірусу серед них утричі вище

Кожен третій хворий на коронавірус в Ізраїлі - представник ортодоксального сектора. Про це заявив головний координатор боротьби з коронавірусом в Ізраїлі професор Роні Гамза 20 серпня. Він висловив побоювання, що значне число ультраортодоксів ухиляється від здачі аналізів. Тим часом рівень захворюваності серед них втричі вище, ніж в цілому в країні.

Головний координатор боротьби з коронавірусом професор Роні Гамза (Ізраїль)

Головний координатор висловив тривогу з приводу того, що показники захворюваності практично не знижуються. Кількість виявлених випадків зараження коливається між 1600 і 1700 на добу.

З представлених професором даних випливає, що від 36% до 39% знову виявлених випадків зараження припадають на частку ультраортодоксів. Частка арабського сектора становить 20%, тобто приблизно відповідає питомої чисельності арабського населення.

Головний координатор боротьби з коронавірусом рекомендував уряду максимально обмежити виїзд паломників до Умані в Україну на могилу рабі Нахмана - в зв'язку з високою небезпекою спалаху масового зараження.

Роні Гамза заявив, що якщо протягом місяця не вдасться знизити добовий показник зараження до 400 випадків, в переддень свята Рош ха-Шана (18 вересня) в Ізраїлі також буде введений жорсткий карантин у тих районах країни, де зберігається високий рівень захворюваності. Навіть доведеться ввести особливий регламент колективних молитов - з обмеженим числом учасників, переважно під відкритим небом. Щодо масових поїздок цього року паломників в Україну на могилу рабі Нахмана, то про це вже навіть не йдеться. Ізраїль нині готується до того, що восени треба буде знову вводити жорсткий карантин.

Між іншим, Ізраїль може вивезти останки рабі Нахмана з Умані.

Як відомо, через пандемію та загрозу поширення коронавірусу Кабінет міністрів заборонив цього року паломникам-хасидам відвідувати Україну.

Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування іудейського Нового року — Рош ха-Шана — готовий заблокувати в'їзди до міста.

Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.

11 серпня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що хасидам можуть заборонити в’їзд до України через порушення карантину.

До слова, Ізраїль також просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань.