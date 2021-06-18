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    Німеччина знімає карантинні обмеження для туристів

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    Німеччина знімає карантинні обмеження для туристів

    Дозвіл на в'їзд до країни надаватимуть людям з будь-якою вагомою метою: як турист, відвідати родину та друзів тощо

    Німеччина з 25 червня відкриє кордони для вакцинованих проти Covid-19 туристів з-поза меж Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

    За інформацією відомства, до країни можуть в'їхати туристи, які зробили друге щеплення вакциною проти Covid-19 щонайменше за 14 днів до подорожі. Щеплення має бути зробленими вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

    Окрім цього у міністерстві повідомили, що дозвіл на в'їзд до країни надаватимуть туристам з будь-якою вагомою метою: як турист, відвідати родину та друзів тощо.

    Водночас в'їзд до Німеччини з країн, які викликають заклопотаність, як і раніше заборонений.

    Тим часом, станом на 16 червня у світі зафіксували близько 380 тисяч нових випадків Covid-19. Лідером за кількістю випадків залишається США, у Європі лідирує Франція. Україна займає 16 сходинку.

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    Теги: Німеччина щеплення вакцинація коронавірус
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    Німеччина знімає карантинні обмеження для туристів