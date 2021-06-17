Естонія пожертвує Україні 200 тисяч доз Covid-вакцин

Уряд Естонії вирішив віддати вакцину AstraZeneca

Уряд Естонії пожертвує Україні 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Загалом Естонія заявила про плани надати 900 тисяч вакцин країнам Східного партнерства і Covax. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Естонії у Twitter.

«У двосторонньому порядку ми передамо 100 тисяч доз вакцини нашому другу Україні. Крім того, Естонія знайшла можливість пожертвувати ще 100 тисяч доз вакцин, які залишилися», – йдеться в повідомленні.

На початку червня міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лімець заявила, що Естонія пожертвує 800 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

«Серед них найбільш важливі Партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє – Грузія, Україна, Молдова – але ми думаємо і про три інші країни – Вірменію, Азербайджан і Білорусь», – заявила Лійметс.

Раніше повідомлялося, що ЄС пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від Covid-19.

До слова, 17 червня під Центром масової вакцинації в Києві утворився хаос (фото, відео).

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня