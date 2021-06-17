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    Естонія пожертвує Україні 200 тисяч доз Covid-вакцин

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    Україна отримає вакцину&nbsp;AstraZeneca - Естонія пожертвує Україні 200 тисяч доз Covid-вакцин
    Україна отримає вакцину AstraZeneca

    Уряд Естонії вирішив віддати вакцину AstraZeneca

    Уряд Естонії пожертвує Україні 200 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Загалом Естонія заявила про плани надати 900 тисяч вакцин країнам Східного партнерства і Covax. Про це повідомляє міністерство закордонних справ Естонії у Twitter.

    «У двосторонньому порядку ми передамо 100 тисяч доз вакцини нашому другу Україні. Крім того, Естонія знайшла можливість пожертвувати ще 100 тисяч доз вакцин, які залишилися», – йдеться в повідомленні.

    На початку червня міністр закордонних справ Естонії Єва-Марія Лімець заявила, що Естонія пожертвує 800 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

    «Серед них найбільш важливі Партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє – Грузія, Україна, Молдова – але ми думаємо і про три інші країни – Вірменію, Азербайджан і Білорусь», – заявила Лійметс.

    Раніше повідомлялося, що ЄС пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцини від Covid-19.

    До слова, 17 червня під Центром масової вакцинації в Києві утворився хаос (фото, відео).

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня

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    Теги: міністр Естонія Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Естонія пожертвує Україні 200 тисяч доз Covid-вакцин