Цукерберг із прапором потішив мережу (відео)
Засновник Facebook привітав американців з Днем незалежності
Засновник Facebook Марк Цукерберг у День незалежності США, 4 липня, опублікував ролик про те, як він на озері катається на електричному серфі з американським прапором в руках. Такий вчинок Цукерберга не пройшов повз увагу користувачів мережі і вони одразу почали створювати меми і жарти.
Fixed it pic.twitter.com/4UpJu9KJw7— Alfred Malmros (@alfredmalmros) July 4, 2021
why won't he fly to space like all the other weirdo billionaires pic.twitter.com/YFitmaA4aQ— ᑕᕼᑌᑎK (@chunkled) July 4, 2021
Відео, яке опублікував голова Facebook супроводжується піснею Джона Денвера Take Me Home, Country Roads, яка стала символом Західної Вірджинії, консерваторів.
where’s jaws when you need him https://t.co/J1vZFKfniS— Courtney Jaye (@TropicaliJaye) July 4, 2021
У соцмережах відео Цукерберга багато хто назвав дивним, а деякі знову згадали про «неземне походження» мільярдера і «спорідненість із рептилоїдами». Більшість людей сприйняли ролик як основу для мемів.
July 4, 2021
У травні Цукерберг здивував мережу своїми новини тваринками. Він поділився фотографією кіз. «Мої козли: Макс і Біткоїн», – представив він тварин на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга.