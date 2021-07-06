  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Цукерберг із прапором потішив мережу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У соцмережах відео Цукерберга багато хто назвав дивним - Цукерберг із прапором потішив мережу (відео)
    У соцмережах відео Цукерберга багато хто назвав дивним
    Фото: Скріншот відео Марк Цукерберг/Facebook

    Засновник Facebook привітав американців з Днем незалежності

    Засновник Facebook Марк Цукерберг у День незалежності США, 4 липня, опублікував ролик про те, як він на озері катається на електричному серфі з американським прапором в руках. Такий вчинок Цукерберга не пройшов повз увагу користувачів мережі і вони одразу почали створювати меми і жарти.

    Відео, яке опублікував голова Facebook супроводжується піснею Джона Денвера Take Me Home, Country Roads, яка стала символом Західної Вірджинії, консерваторів.

    У соцмережах відео Цукерберга багато хто назвав дивним, а деякі знову згадали про «неземне походження» мільярдера і «спорідненість із рептилоїдами». Більшість людей сприйняли ролик як основу для мемів.

    У травні Цукерберг здивував мережу своїми новини тваринками. Він поділився фотографією кіз. «Мої козли: Макс і Біткоїн», – представив він тварин на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга.

    Теги: США День Незалежності Facebook соціальні мережі жарт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Цукерберг із прапором потішив мережу (відео)