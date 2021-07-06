Цукерберг із прапором потішив мережу (відео)

У соцмережах відео Цукерберга багато хто назвав дивним

Засновник Facebook привітав американців з Днем незалежності

Засновник Facebook Марк Цукерберг у День незалежності США, 4 липня, опублікував ролик про те, як він на озері катається на електричному серфі з американським прапором в руках. Такий вчинок Цукерберга не пройшов повз увагу користувачів мережі і вони одразу почали створювати меми і жарти.

why won't he fly to space like all the other weirdo billionaires pic.twitter.com/YFitmaA4aQ — ᑕᕼᑌᑎK (@chunkled) July 4, 2021

Відео, яке опублікував голова Facebook супроводжується піснею Джона Денвера Take Me Home, Country Roads, яка стала символом Західної Вірджинії, консерваторів.

where’s jaws when you need him https://t.co/J1vZFKfniS — Courtney Jaye (@TropicaliJaye) July 4, 2021

У соцмережах відео Цукерберга багато хто назвав дивним, а деякі знову згадали про «неземне походження» мільярдера і «спорідненість із рептилоїдами». Більшість людей сприйняли ролик як основу для мемів.

У травні Цукерберг здивував мережу своїми новини тваринками. Він поділився фотографією кіз. «Мої козли: Макс і Біткоїн», – представив він тварин на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга.