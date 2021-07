Цукерберг із прапором потішив мережу (відео)

Засновник Facebook Марк Цукерберг у День незалежності США, 4 липня, опублікував ролик про те, як він на озері катається на електричному серфі з американським прапором в руках. Такий вчинок Цукерберга не пройшов повз увагу користувачів мережі і вони одразу почали створювати меми і жарти.

why won't he fly to space like all the other weirdo billionaires pic.twitter.com/YFitmaA4aQ