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    Хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга

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    Дані засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга потрапили в мережу - Хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга

    Дані засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга потрапили в мережу

    На хакерському форумі з'явилися імена, локації, дати народження, телефонні номери та інші відомості 533 мільйонів осіб

    Дані засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга виявилися злитими разом з інформацією про понад пів мільярда користувачів соцмережі з 106 країн.

    Про це пише газета New York Post.

    На хакерському форумі з'явилися імена, локації, дати народження, телефонні номери та інші відомості 533 мільйонів осіб.

    «Іронія в тому, що дані Марка Цукерберга, на жаль, теж злили в мережу. Раз у журналістів не виходить домогтися заяви від Facebook, може, їм варто зателефонувати йому на номер, який опинився в загальному доступі?», – написав користувач Twitter Дейв Уокер, вивчивши форум.

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    Напередодні на одному з хакерських форумів у вільний доступ виклали особисті дані понад 533 мільйонів користувачів Facebook. Йдеться, зокрема, про мобільні номери та адреси електронної пошти.

    Більшість користувачів, до особистих даних яких отримали доступ хакери, – з США (понад 32 мільйони), Великої Британії (11 мільйонів) та Індії (6 мільйонів), а загалом же вони стосуються користувачів зі 106 країн світу.

    У компанії поки інформацію про «злив» особистих даних користувачів не коментували.

    Нагадаємо, у 2018 році стало відомо, що компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, незаконно отримала доступ до 87 мільйонів користувачів Facebook.

    Засновник соцмережі Марк Цукерберг втратив понад $5 млрд через виток даних мільйонів користувачів Facebook.

    Теги: кібератака Facebook соціальні мережі хакер
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