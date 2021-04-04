Хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга

На хакерському форумі з'явилися імена, локації, дати народження, телефонні номери та інші відомості 533 мільйонів осіб

Дані засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга виявилися злитими разом з інформацією про понад пів мільярда користувачів соцмережі з 106 країн.

Про це пише газета New York Post.

На хакерському форумі з'явилися імена, локації, дати народження, телефонні номери та інші відомості 533 мільйонів осіб.

«Іронія в тому, що дані Марка Цукерберга, на жаль, теж злили в мережу. Раз у журналістів не виходить домогтися заяви від Facebook, може, їм варто зателефонувати йому на номер, який опинився в загальному доступі?», – написав користувач Twitter Дейв Уокер, вивчивши форум.

Напередодні на одному з хакерських форумів у вільний доступ виклали особисті дані понад 533 мільйонів користувачів Facebook. Йдеться, зокрема, про мобільні номери та адреси електронної пошти.

Більшість користувачів, до особистих даних яких отримали доступ хакери, – з США (понад 32 мільйони), Великої Британії (11 мільйонів) та Індії (6 мільйонів), а загалом же вони стосуються користувачів зі 106 країн світу.

У компанії поки інформацію про «злив» особистих даних користувачів не коментували.

Нагадаємо, у 2018 році стало відомо, що компанія з аналізу даних Cambridge Analytica, яка працювала над президентською кампанією президента США Дональда Трампа, незаконно отримала доступ до 87 мільйонів користувачів Facebook.

Засновник соцмережі Марк Цукерберг втратив понад $5 млрд через виток даних мільйонів користувачів Facebook.