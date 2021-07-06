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    Німецький художник увіковічнив події Євро-2020 на туалетному папері (відео)

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    Свої &laquo;творіння&raquo; художник публікує на сторінці в Instagram - Німецький художник увіковічнив події Євро-2020 на туалетному папері (відео)
    Свої «творіння» художник публікує на сторінці в Instagram
    Фото:Себастіан Клюр/Instagram

    На одному з малюнків Клюр зобразив баталії групового раунду

    Німецький художник Себастіан Клюр малює головні події Євро-2020 на рулоні туалетного паперу. Свої «творіння» художник публікує сторінці в Instagram.

    На одному з малюнків Клюр зобразив баталії групового раунду, а на другій частині рулону він намалював поєдинки плей-офф.

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    Допис, поширений Sebastian Klur (@sebastiank604)

    Не забув німецький художник і про збірну України. На туалетному «полотні» художник зобразив футболіста Олександра Зінченка, який у пориві емоцій приклав палець до рота, щоб передати привіт своїм «рейтерам». Півзахисник «жовто-синьої» збірної вдався до такого жесту після забитого м’яча у ворота збірної Швеції в 1/8 фіналу.

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    Допис, поширений Sebastian Klur (@sebastiank604)

    Нагадаємо, на спортивному майданчику в одному з дворів столичної Троєщини перед тим, як почати грати у футбол, малолітні діти заспівали гімн України. Зворушливе відео оприлюднив музикант Дмитро Сірченко на своїй сторінці у Facebook.

    Відео знято з вікна багатоповерхівки. «На жаль, на відео погано чутно, далеко. Оця малеча перед грою у футбол вишукувалася та, поклавши руки на свої сердечка, заспівали Гімн України! ... Боже, благослови Україну!» – написав автор відео.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина мистецтво Facebook Instagram
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    Німецький художник увіковічнив події Євро-2020 на туалетному папері (відео)