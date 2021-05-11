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    Цукерберг завів кіз із дивними іменами (фото)

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    Нещодавно хакери &laquo;злили&raquo; в мережу номер телефону Цукерберга - Цукерберг завів кіз із дивними іменами (фото)
    Нещодавно хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга
    Фото з відкритих джерел

    «Мої козли: Макс і Біткоїн», – представив Цукерберг тварин на своїй сторінці у Facebook

    У мільярдера та засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга ймовірно з’явилося нове захоплення. Він поділився фотографією двох своїх тваринок.

    «Мої козли: Макс і Біткоїн», – представив він тварин на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга.

    Напередодні на одному з хакерських форумів у вільний доступ виклали особисті дані понад 533 мільйонів користувачів Facebook. Йдеться, зокрема, про мобільні номери та адреси електронної пошти.

    Більшість користувачів, до особистих даних яких отримали доступ хакери, – з США (понад 32 мільйони), Великої Британії (11 мільйонів) та Індії (6 мільйонів), а загалом же вони стосуються користувачів зі 106 країн світу.

    Теги: Біткоїн Facebook
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