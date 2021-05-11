Цукерберг завів кіз із дивними іменами (фото)

Нещодавно х акери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга

«Мої козли: Макс і Біткоїн», – представив Цукерберг тварин на своїй сторінці у Facebook

У мільярдера та засновника соціальної мережі Facebook Марка Цукерберга ймовірно з’явилося нове захоплення. Він поділився фотографією двох своїх тваринок.

«Мої козли: Макс і Біткоїн», – представив він тварин на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, хакери «злили» в мережу номер телефону Цукерберга.

Напередодні на одному з хакерських форумів у вільний доступ виклали особисті дані понад 533 мільйонів користувачів Facebook. Йдеться, зокрема, про мобільні номери та адреси електронної пошти.

Більшість користувачів, до особистих даних яких отримали доступ хакери, – з США (понад 32 мільйони), Великої Британії (11 мільйонів) та Індії (6 мільйонів), а загалом же вони стосуються користувачів зі 106 країн світу.