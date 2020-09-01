ЦВК і МОЗ працюють над алгоритмом проведення місцевих виборів в умовах пандемії



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Місцеві вибори в Україні мають відбутись 25 жовтня

Алгоритм розробляється для громадян, які перебувають на самоізоляції чи на лікуванні вдома

Центральна виборча комісія разом із Міністерством охорони здоров'я працюють над створенням алгоритму проведення місцевих виборів в умовах пандемії коронавірусу. Про це голова МОЗ Максим Степанов сказав в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Він зазначив, що головна мета цього алгоритму – забезпечити безпеку виборців і членів комісій.

«Ми зараз відпрацьовуємо з Центральною виборчою комісією, як розробити такі методи і такий процес проведення виборів, щоб він був максимально безпечний, як для членів комісій, так і для виборців, які будуть приходити на дільниці. Яким чином забезпечити здійснення своїх конституційних прав людьми, які будуть перебувати на самоізоляції чи на лікуванні вдома», – сказав міністр.

Степанов прогнозує, що за кілька днів детальні правила будуть оприлюднені.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що якщо в Україні не буде введено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені навіть в червоній зоні поширення коронавірусу.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів та ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.