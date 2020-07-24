Пандемія Covid-19: глава ВООЗ нагадав про «питання життя та смерті»



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Тедрос Аданом Гебреісус: Ми просимо всіх ставитися до рішень про те, куди йти, що робити та з ким зустрічатися, як до рішень життя і смерті.

«Повернення до колишнього способу життя немає. Пандемія вже змінила наш спосіб життя», заявив очільник ВООЗ

Пандемія коронавірусної інфекції вже змінила спосіб життя людства, і зараз рішення, куди йти та з ким зустрічатися, може бути питанням життя і смерті.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, йдеться на сайті ВООЗ.

Він підкреслив, що пандемія вже зруйнувала життя мільярдів людей. Багато людей сиділи вдома місяцями під час карантину.

«Абсолютно зрозуміло, що люди хочуть жити своїм життям. Але повернення до колишнього способу життя немає. Пандемія вже змінила наш спосіб життя», – заявив Гебреісус.

Він назвав «пошук шляхів для безпечного життя» частиною пристосування до нових норм в умовах пандемії.

«Ми просимо всіх ставитися до рішень про те, куди йти, що робити та з ким зустрічатися, як до рішень життя і смерті. Тому що так і є. Це може бути не ваше життя, але ваш вибір може вплинути на життя або смерть когось, кого ви любите, або зовсім незнайомої людини», – додав глава ВООЗ.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ заявив, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення коронавірусу. Вони допомагають лише уповільнити передачу інфекції.

Як відомо, у Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, що масова вакцинація від коронавірусу може початися в середині 2021 року.

Коронавірус в Україні

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До слова, станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.