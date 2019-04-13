ЦВК повідомила кількість іноземних спостерігачів



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Фото: Радіо Свобода

Загалом зареєструвалось 2360 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій

Станом на сьогодні, 13 квітня, на другий тур виборів президента України загалом зареєструвалось 2360 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій. Про це розповіли в Центральній виборчій комісії.

Від Сполучених Штатів зареєстровані 63 офіційних спостерігача, від Польщі - 40, від Словаччині - 16, від Франції - 15, від Німеччини - 13.

Швеція, Литва, Чехія та Японія - по 5. Йорданія та Іспанія - по 4. Від Аргентини, Норвегії та Туреччини - по 3. Бельгія та Португалія - по 2. Азербайджан, Молдова та Швейцарія - по 1.

Окрім того, 2169 офіційних спостерігачів зареєструвались від міжнародних організацій.

Серед них: «Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ « - 813, «Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами» - 384, «Світовий конгрес українців» - 219,»Міжнародна неурядова організація Canadem - 160, «Парламентська асамблея ОБСЄ» - 118, «Український конгресовий комітет Америки» - 78.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).

Джерело: РБК-Україна