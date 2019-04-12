Порошенко озвучив свою позицію щодо дебатів



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Президент Петро Порошенко Фото: Миколи Лазаренка

Президент впевнений, що мають відбутися дебати на Суспільному телебаченні 19 квітня

Президент України Петро Порошенко сподівається, що на наступному тижні і він, і кандидат в Президента Володимир Зеленський, нарешті, матимуть можливість проінформувати суспільство щодо своїх програм, планів і чітких напрямків в розвитку держави.

Про це Порошенко сказав під час включення на телеканалі «Інтер» в ході робочого візиту до Франції.

Відповідаючи на питання, чи буде наступний тиждень менше емоційним і більш змістовним, Глава держави зауважив: «На жаль, вимушений з вами погодитись. Дійсно в дискусіях за форму втрачається зміст. Я дуже сподіваюся, що мій опонент почує мене, що ми, нарешті, перейдемо до змістовних дискусій, що ми нарешті будемо мати можливість проінформувати суспільство щодо своїх програм, планів, чітких напрямків в розвитку держави, бачення майбутнього України і українців».

«І дати можливість всебічної інформації, щоб вибір українців був свідомий і щоб ніхто не намагався «втюхати» Україні «кота в мішку», - додав Порошенко.

Президент впевнений, що мають відбутися дебати на Суспільному телебаченні 19 квітня як передбачено законом о 20:00 і 14 квітня на «Олімпійському» стадіоні. «Ще раз хочу повторити запрошення пану Зеленському на стадіон. Стадіон, так стадіон. Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте і розповісте все, що ви маєте», - наголосив президент.

«Що я очікую наступного тижня? Хочу наголосити, очікую розумного і відповідального вибору українського народу. І очікую на перемогу Петра Порошенка. Це одразу же створить абсолютно чіткі позиції щодо нашого руху, швидкі досягнення і в боротьбі з бідністю, і в становленні миру, і щодо європейського вектору розвитку нашої з вами найкращої в світі держави Україна», - підкреслив Президент.

Відповідно до закону про вибори президента України, в останню п’ятницю перед днем повторного голосування, 19 квітня, теледебати між кандидатами мають відбутися в студії Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Як повідомлялося, 8 квітня в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV Петро Порошенко заявив про готовність брати участь в дебатах і 14, і 19 квітня.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.