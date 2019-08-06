«Слуга народу» розказав про «справжню мету» тижневого тренінгу у Трускавці



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Якби не було цього тренінгу, то для знайомства «слугам народу» знадобилося б кілька місяців спілкування на з’їздах, в кулуарах, за кавою й обідами - нардеп

«Справжня мета» тижневого тренінгу у Трускавці - це «швидке формування сильної та ефективної команди» - Заблоцький

Народний депутат від партії «Слуга народу» Мар’ян Заблоцький заявив, що «справжня мета» тижневого тренінгу у Трускавці - це «швидке формування сильної та ефективної команди». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Заблоцького, якби не було цього тренінгу, то для знайомства «слугам народу» знадобилося б кілька місяців спілкування на з’їздах, в кулуарах, за кавою й обідами та в іншій неформальній обстановці.

«Натомість, ми все встигли за тиждень», - впевнений Заблоцький.

Нардеп запевняє, що вже зміг поспілкуватися з «президентом і зі всім Офісом, майбутнім керівництвом Верховної Ради, можливим майбутнім прем’єрміністром, потенційними очільниками парламентських комітетів й звісно ж всіма членами політичної сили».

Заблоцький написав, що «майбутні депутати» навіть у потязі разом їхали для того, щоб «не втрачати зайву ніч для спілкування».

«Така соціальна активність водночас і виснажує, і надихає. Адже у всіх горять очі, всі хочуть послужити Україні. Всі 7 днів були надзвичайно насиченими. Щодня наша діяльність розпочиналася о 8-ій ранку з факультативного навчання та завершувалася близько 2-3-ої ночі обговоренням необхідних законодавчих змін і побудови роботи в комітетах», - розповів «слуга народу».

Заблоцький розуміє, що часу у майбутніх депутатів для «покращення» не багато і все ж сподівається, що півроку українці їм дадуть.

«Кожен з нас чітко розуміє, що українці вже надто довго очікують на позитивні зміни в країні. Відтак, якщо ми зволікатимемо з прийняттям сміливих рішень, ми втратимо швидко довіру і шанс на реформи. Кожен з нас прагне не втратити жодного відсотка з виданого нам кредиту довіри. І не дарма, адже ситуація з монобільшістю може не повторитись ще 30 років», - вважає нардеп.

Згадав Заблоцький і про журналістів, які намагалися у «молодих та недосвідчених депутатів» дізнатися про «суму боргу України перед МВФ та щиро раділи, коли ті не відповідали, не уточнюючи, що людина може бути спеціалістом з медицини чи екології». При цьому він все ж додав, «журналісти тримають їх в тонусі» і анонсував до вересня підготовку «з командою близько 20-ти законопроектів».

«Про кожен детально розповім потім, для того, щоб не дати можливості поціновувачам усіляких корупційних схем підготуватись до атаки на них», - заявив Заблоцький.

Як повідомлялося, «Слуга народу» планує і надалі розвивати своїх депутатів.

Також у «Слузі народу» розповіли, як проходить другий тренінг для новобраних депутатів.