ЦВК Туреччини проти перерахунку голосів на всіх дільницях Стамбула



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Правляча партія апелює до порушень правил реєстрації виборців в одному із районів Стамбула

Центральна виборча комісія Туреччини відхилила прохання правлячої Партії справедливості і розвитку (AKP) щодо перерахунку голосів на всіх дільницях Стамбула. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

ЦВК згодна на перерахунок голосів лише на 51 дільниці. Реджеп Ердоган до цього заявив про те, що результати виборів мера Стамбула були скомпрометовані насиллям біля дільниць. Цим самим глава Туреччини натякнув на можливість проведення повторних виборів глави міста.

AKP вже пообіцяла оскаржити рішення ЦВК. Правляча партія апелює до того, що 11186 осіб були зареєстровані із порушенням процедури в районі Бююкчекмедже.

Як наслідок, це не дає права опозиційній Республіканській народній партії (CHP) говорити про остаточну перемогу в Стамбулі так як це вони зробили щодо виборів мера Анкари.

Раніше повідомлялося, що партія Ердогана хоче анулювати результати виборів у Стамбулі.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його владна партія «Справедливості і розвитку» перемогла «з великим відривом» на муніципальних виборах, що пройшли у всіх провінціях країни 31 березня.

Проте за кілька днів в Стамбулі вирішили провести частковий перерахунок голосів.

Проурядові ЗМІ в своїх публікаціях заявили про те, що начебто перемога опозиційних кандидатів на виборах мерів Анкари і Стамбулу є змовою проти Туреччини так само, як протести 2013 року і спроба перевороту 2016 року.