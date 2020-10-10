ЦВК визнала «кіборга» Шараскіна народним депутатом



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Артист і ветеран АТО Шараскін стане депутатом Ради

Шараскін зайде в парламент за списком партії «Голос»

Центральна виборча комісія 10 жовтня зареєструвала 43-річного українського актора, режисера, заступника командира «Української добровольчої армії», одного з «кіборгів» донецького аеропорту (позивний Богема) Андрія Шараскіна депутатом Верховної Ради від партії «Голос».

Про це повідомила пресслужба ЦВК.

У виборчому списку партії Шараскін був №20.

Комісія сьогодні визнала дружину колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка юристку Аліну Свідерську, яка стояла у списку під 19-м номером, обраним нардепом, який не отримав депутатського мандата. 30 липня їй продовжили до 8 жовтня встановлений законом 20-денний строк для подання документів, необхідних для реєстрації члена парламенту. Однак до зазначеної дати Свідерська не надала комісії відповідних документів, констатували у ЦВК.

Відповідно до закону, обраним народним депутатом України визнано наступного за черговістю кандидата у народні депутати України, ним став Андрій Шараскін.

До відома, з початку серпня 2014 до січня 2016 року він був учасником війни на Донбасі. З 2016 року його обрали заступником командувача Української добровольчої армії з суспільно-політичних питань.

У 2019 році він очолив Координаційну раду добровольців та волонтерів Національного Форуму «Трансформація України».

За участь у захисті Донецького аеропорту отримав орден «За мужність» III ступеня та відзнаку президента — медаль «Учасник антитерористичної операції». Також має відзнаку міністра оборони «Знак пошани».

За інформацією громадського руху «Чесно», до війни він відкрив у Львові електронний тир, створив мережу дитячих театральних шкіл у Львові та Тернополі. Був власником рекламної компанії.

Також Шараскін був режисером Львівського театру для дітей та юнацтва, знімався у телесеріалах, працював актором у різних театрах. Керівник та засновник «Національного бюро креативу».

Нагадаємо, лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук 11 червня оголосив, що складе повноваження народного депутата і врешті 26 червня склав. Він вважає, що свою місію виконав — привів партію до парламенту.