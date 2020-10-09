ЦВК акредитувала понад 200 іноземних спостерігачів на виборах
Загалом Комісія зареєструвала 14 спостерігачів від трьох іноземних держав та 191 спостерігача від шести міжнародних організацій8 жовтня було акредитовано 78 іноземних спостерігачів на місцевих виборах в Україні. Загалом вже зареєстрували 205 офіційних іноземних спостерігачів.
Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК).
На засіданні Центрвиборчком надав акредитацію 25 спостерігачам від громадської спілки «Міжнародне співтовариство з прав людини» та 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів.
Загалом Комісія зареєструвала 14 спостерігачів від трьох іноземних держав та 191 спостерігача від шести міжнародних організацій.
Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Цього ж дня пройдуть довибори до Верховної ради по 208 округу в Чернігівській області.
До слова, у Раді прогнозують, що ці місцеві вибори ми будемо «довго відхаркувати».
Зазначимо, на Київщині викрито підкуп виборців через Telegram.