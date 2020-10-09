ЦВК акредитувала понад 200 іноземних спостерігачів на виборах



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Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Загалом Комісія зареєструвала 14 спостерігачів від трьох іноземних держав та 191 спостерігача від шести міжнародних організацій

8 жовтня було акредитовано 78 іноземних спостерігачів на місцевих виборах в Україні. Загалом вже зареєстрували 205 офіційних іноземних спостерігачів.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

На засіданні Центрвиборчком надав акредитацію 25 спостерігачам від громадської спілки «Міжнародне співтовариство з прав людини» та 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів.

Загалом Комісія зареєструвала 14 спостерігачів від трьох іноземних держав та 191 спостерігача від шести міжнародних організацій.

Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Цього ж дня пройдуть довибори до Верховної ради по 208 округу в Чернігівській області.

До слова, у Раді прогнозують, що ці місцеві вибори ми будемо «довго відхаркувати».

Зазначимо, на Київщині викрито підкуп виборців через Telegram.