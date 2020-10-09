  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    ЦВК акредитувала понад 200 іноземних спостерігачів на виборах

    • Розсилка
    Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня - ЦВК акредитувала понад 200 іноземних спостерігачів на виборах
    Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

    Загалом Комісія зареєструвала 14 спостерігачів від трьох іноземних держав та 191 спостерігача від шести міжнародних організацій

    8 жовтня було акредитовано 78 іноземних спостерігачів на місцевих виборах в Україні. Загалом вже зареєстрували 205 офіційних іноземних спостерігачів.

    Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії (ЦВК).

    На засіданні Центрвиборчком надав акредитацію 25 спостерігачам від громадської спілки «Міжнародне співтовариство з прав людини» та 53 - від Європейської мережі організацій з моніторингу виборів.

    Загалом Комісія зареєструвала 14 спостерігачів від трьох іноземних держав та 191 спостерігача від шести міжнародних організацій.

    Зазначимо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року. Цього ж дня пройдуть довибори до Верховної ради по 208 округу в Чернігівській області.

    До слова, у Раді прогнозують, що ці місцеві вибори ми будемо «довго відхаркувати».

    Зазначимо, на Київщині викрито підкуп виборців через Telegram.

    ЦВК вибори Telegram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies