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    ЦВК запустив новий сайт у тестовому режимі

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    ЦВК запустив новий сайт у тестовому режимі

    Структура нового ресурсу передбачає більш зручний доступ до основних розділів інформації, які містилися і в попередній версії

    Центральна виборча комісія (ЦВК) запустила новий офіційний веб-сайт комісії в тестовому режимі. Про це сказано в повідомленні пресслужби ЦВК.

    3 вересня ЦВК у тестовому режимі запустила новий сайт, який повністю замінить попередній, який було створено в 2004 році.

    Сайт, розміщений на основному домені, стане основним каналом комунікації з громадянами.

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    Повідомляється, що структура нового ресурсу передбачає більш зручний доступ до основних розділів інформації, які містилися і в попередній версії.

    Крім інформації про комісію та її діяльність, користувачі зможуть знайти відповідні нормативні акти, дізнатися будь-яку інформацію про вибори, направити електронне звернення і т.д.

    Інтерфейс сайту адаптовано до всіх мобільних пристроїв.

    Новий сайт ЦВК розробники створили за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

    Найближчим часом сайт буде працювати в тестовому режимі, щоб користувачі могли повідомляти про проблеми в його роботі й допомагати покращувати ресурс.

    Як повідомлялось, 1 серпня Національний банк запустив новий веб-сайт, який є офіційним інтернет-представництвом і основним каналом комунікацій центробанку.

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