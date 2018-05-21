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    Дамаск і передмістя перейшли під повний контроль Асада

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    Дамаск і передмістя перейшли під повний контроль Асада

    Табір «Ярмук» розташований за вісім кілометрів на південь від Дамаска на території площею 16 квадратних кілометрів

    Сирійська столиця Дамаск і її передмістя перейшли під повний контроль режиму президента Башара Асада. Про це повідомляє агентство Anadolu.

    «Столиця Сирії Дамаск разом з передмістям перейшла під повний контроль режиму Башара Асада», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що останніми цей район Сирії залишили терористи «Ісламської держави», які раніше контролювали частину табору біженців «Ярмук».

    За інформацією 21 травня дві автоколони з бойовиками ІДІЛ і мирними жителями, які не захотіли залишитися в підконтрольних режиму районах Сирії, виїхали з Дамаску.

    При цьому близько 200-300 мирних жителів, які живуть у районі табору «Ярмук», відмовилися залишати свої домівки.

    Табір «Ярмук» розташований за вісім кілометрів на південь від Дамаска на території площею 16 квадратних кілометрів.

    Як відомо, війна в Сирії почалася у березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, у ході конфлікту загинуло більш як 400 тисяч осіб, понад 10 мільйонів були змушені залишити свої домівки. 4,8 мільйона осіб знайшли притулок за межами країни.

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