Дані про те, від чого вмирали українці весною, засекретили? Держстат змушений пояснювати ситуацію



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До кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих буде оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті

Фактично з початку березня Державна служба статистики не має інформації про причини смертей українців. Держстат пояснює це карантинними обмеженнями. Тобто під час карантину відділи реєстрації не мають можливості передати документи у паперовому вигляді, що засвідчують випадки смерті та містять інформацію про причини смерті українців.

«11 березня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову №211, яка запроваджує карантинні обмеження. Під час дії карантину відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції тимчасово припинили надавати територіальним органам Держстату (ТОД) документи, що засвідчують випадки смерті та містять інформацію про причини смерті українців. Ці документи відділи реєстрації передають органам статистики в паперовому вигляді раз на місяць (саме такий спосіб передачі даних передбачений законодавством). На підставі цих документів формується щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих з розподілом за причинами смерті», - пояснюють у держстаті.

Отже, фактично з початку березня Державна служба статистики не має інформації про причини смертей українців.

Водночас Міністерство юстиції доручило підпорядкованим територіальним органам забезпечити подання звіту щодо державної реєстрації народжень, смертей, шлюбів, розірвань шлюбів в електронному форматі. Проте цей звіт не містить інформації з документів, що засвідчують випадки смерті (за причинами).

Тому до кінця карантинних обмежень щомісячна статистична інформація про кількість померлих по Україні та за регіонами буде формуватися та оприлюднюватися без розподілу померлих за причинами смерті.

«Після закінчення карантину тимчасові обмежувальні норми припинять свою дію, відділи реєстрації нададуть необхідні документи ТОД. На підставі цих даних Держстат сформує та оприлюднить на сайті інформацію щодо кількості померлих з розподілом за причинами смерті», - йдеться у повідомленні Державної служби статистики.

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До відома, в Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано вже понад 29 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За останню добу - 689 нових інфікованих, що є рекордним добовим приростом кількості хворих. Для порівняння, днем раніше було виявлено 525 інфікованих. Померло від хвороби позаминулої доби – 23 людини. Також 13 141 людина одужала, за останню добу - 372.