ДБР повідомило екссудді райсуду Запоріжжя про підозру у винесенні неправосудного рішення



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У 2017 році при розгляді цивільної справи суддя виніс завідомо неправосудне рішення, яке стало підставою для виведення з-під арешту нерухомого майна

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили колишньому судді Заводського районного суду Запоріжжя про підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення. Про це йдеться у повідомленні пресслужби територіального управління ДБР у Мелітополі Запорізької області.

За даними відомства, у 2017 році при розгляді цивільної справи суддя виніс завідомо неправосудне рішення, яке стало підставою для виведення з-під арешту нерухомого майна.

Під час досудового розслідування особа, яка була визнана потерпілою, звернулася зі скаргою на дії судді до Вищої ради правосуддя, який згодом звільнив цього суддю.

Колишньому судді повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 375 Кримінального кодексу (постанова суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах).

Нагадаємо, у серпні 2018 року прокуратура повідомила про підозру у винесенні завідомо неправосудного рішення двом суддям у Запорізькій області.