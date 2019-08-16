ДБР розслідує, чи знали поліцейські про підготовку вбивства Олешка



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Бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили 31 липня 2018 року пострілом у спину

Кримінальне провадження зареєстровано за фактом приховування особливо тяжкого злочину та зловживання службовим становищем

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливо неправомірних дій поліцейських, які, ймовірно, знали про підготовку вбивства громадського активіста та ветерана АТО Віталія Олешка, проте приховали цей факт і не попередили злочин.

Про це 16 серпня у Facebook написала перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

«Провадження зареєстровано за фактом приховування особливо тяжкого злочину та зловживання службовим становищем», - заявила Варченко.

За її словами, під час досудового розслідування слідчим необхідно з’ясувати, чи дійсно співробітники Національної поліції знали про підготовку вбивства активіста. «Про це можуть свідчити записи телефонних розмов підозрюваних у вбивстві, які були у розпорядженні правоохоронців. Проте вони не вжили передбачених законодавством заходів, аби попередити цей злочин», - написала Варченко.

Досудове розслідування розпочато за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем) та ст. 396 КК України (Приховування злочину).

У пресслужбі ДБР уточнили, що з матеріалу інтернет-видання «Страна.UA» під назвою «Полиция знала о подготовке убийства «Сармата» Олешко» вбачається, що працівникам Національної поліції було завчасно відомо про підготовку до вбивства людини в Бердянську.

Нагадаємо, на першому засіданні Бердянського районного суду у справі Сармата були розглянуті клопотання про продовження запобіжного заходу для обвинувачених у вбивстві Олешка. В суді знаходилися 11 обвинувачених.

Як відомо, поліція затримала підозрюваних у скоєнні злочину: колишнього бійця батальйону «Торнадо» Артема Матюшина, голову будівельної фірми «НК «Промбуд» Миколу Ломаку, а також Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.

За версією правоохоронців, саме ці особи приїхали до будинку «Сармата», спостерігали за ним та застрелили.

Згодом за підозрою в організації вбивства Олешка у Бердянську затримали місцевого бізнесмена Михайла Сігіду, у Львові - Віктора Власюка, а у Дніпрі - Євгена Бродського.

Як відомо, Віталій Олешко був вбитий 31 липня 2018 року у м. Бердянську.