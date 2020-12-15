ДБР офіційно звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Майдану

Дякую всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му, - написала Тетяна Чорновол

Ексдепутатку звинувачують у смерті чоловіка в офісі «Партії регіонів» під час Революції гідності у 2014 році

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол отримала обвинувачення від Державного бюро розслідувань щодо смерті чоловіка в офісі «Партії регіонів» під час Революції гідності у 2014 році. Про це йдеться на сторінці Тетяна Чорновол у Facebook, а також пише ВВС-Україна.

«Дякую всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності», – написала Чорновол.

Зазначається, що наразі розслідування закінчилося, справа пішла до суду. Чорновол отримала обвинувачення у Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, 14 грудня колишня народна депутатка Тетяна Чорновол повідомила, що завтра, 15 грудня, їй вручать обвинувачення у справі про вбивство працівника офісу «Партії регіонів» у лютому 2014 року.

Слідство вважає, що того дня Чорновол керувала групою людей та безпосередньо брала участь в підпалі будівлі на вулиці Липській, де був розташований штаб «Партії регіонів».

Внаслідок пожежі загинув один із працівників штабу Володимир Захаров. Він отруївся чадним газом.

У квітні Чорновол повідомили про підозру «в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині» і відправили на домашній арешт.

У вересні запобіжний захід пом'якшили, замінивши попередній на особисте зобов'язання.