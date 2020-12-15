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    ДБР офіційно звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Майдану

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    Дякую всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му, - написала Тетяна Чорновол - ДБР офіційно звинуватило Чорновол в умисному вбивстві під час Майдану
    Дякую всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му, - написала Тетяна Чорновол
    Фото: Тетяна Чорновол/Facebook

    Ексдепутатку звинувачують у смерті чоловіка в офісі «Партії регіонів» під час Революції гідності у 2014 році

    Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол отримала обвинувачення від Державного бюро розслідувань щодо смерті чоловіка в офісі «Партії регіонів» під час Революції гідності у 2014 році. Про це йдеться на сторінці Тетяна Чорновол у Facebook, а також пише ВВС-Україна.

    «Дякую всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності», – написала Чорновол.

    Зазначається, що наразі розслідування закінчилося, справа пішла до суду. Чорновол отримала обвинувачення у Державному бюро розслідувань.

    Нагадаємо, 14 грудня колишня народна депутатка Тетяна Чорновол повідомила, що завтра, 15 грудня, їй вручать обвинувачення у справі про вбивство працівника офісу «Партії регіонів» у лютому 2014 року. 

    Слідство вважає, що того дня Чорновол керувала групою людей та безпосередньо брала участь в підпалі будівлі на вулиці Липській, де був розташований штаб «Партії регіонів».

    Внаслідок пожежі загинув один із працівників штабу Володимир Захаров. Він отруївся чадним газом.

    У квітні Чорновол повідомили про підозру «в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині» і відправили на домашній арешт.

    У вересні запобіжний захід пом'якшили, замінивши попередній на особисте зобов'язання.

    Теги: вбивство розслідування Державне бюро розслідувань Тетяна Чорновол
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