Чорновол повідомила, що завтра їй вручать обвинувачення в умисному убивстві

Тетяна Чорновол розповіла, що ДБР завершило розслідування справи проти неї

Тетяна Чорновол розповіла, що ДБР завершило розслідування справи проти неї

Тетяна Чорновол розповіла, що ДБР завершило розслідування справи проти неї

Колишня депутатка просить підтримати її завтра біля будівлі ДБР

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол повідомила, що завтра, 15 грудня, їй вручать обвинувачення у справі про вбивство працівника офісу «Партії регіонів» у лютому 2014 року. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Завтра о 15:00 мені вручають обвинувачення за активну участь у Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа над мною та акт залякування інших учасників Революції Гідності через їх активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом», - написала Чорновол.

Вона зазначила, що обвинувачення означає, що слідство завершене і справа йде у суд.

«У моєму випадку Печерський», - додала вона.

Чорновол ще на початку листопада повідомила, що Державне бюро розслідувань викликає її на допит через справи часів Майдану.

Згодом стало відомо, що ДБР викликало на допити лідерів Революції гідності – зокрема йдеться Олександра Турчинова, Андрія Парубія, Віталія Кличка, Сергія Пашинського, Арсенія Яценюка тощо.

До слова, колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко прокоментував справу ДБР щодо журналістки і ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол про підпал офісу Партії регіонів 18 лютого 2014 року. Він назвав цю справу відверто незаконною.

Нагадаємо, 10 квітня після обшуків у Тетяни Чорновол їй оголосили підозру у навмисному вбивстві. Також вона розповіла, що в неї при обшуку вилучили зброю.

Перед цим Держбюро розслідувань проводило обшуки в будинку Чорновол. Обшуки проходили під Києвом у селі Гора Бориспільського району у справах Майдану. Підставою для обшуку стали події лютого 2014 року, коли був захоплений офіс Партії регіонів.

Зазначимо, йдеться про смерть учасника списку героїв Небесної сотні Володимира Захарова, який загинув 18 лютого 2014 року при пожежі в київському офісі Партії регіонів. Імовірно, співробітник офісу задихнувся під час пожежі.

Як повідомлялось, раніше Чорновол неодноразово штурмувала офіс ДБР і вимагала відставки його тодішнього очільника Романа Труби.

1 червня суд пом’якшив запобіжний захід Чорновол. У вересні суд скасував арешт активістки. 25 вересня суд змінив запобіжний захід колишній народній депутатці Тетяні Чорновол з нічного домашнього арешту на особисте зобов’язання.

Тетяні Чорновол може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.



