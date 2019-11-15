ДБР взялося за розслідування вибухів у Балаклії
Відкрите провадження за статтею про недбалість службової особи
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування через вибухи в Балаклії 15 листопада на території військового складу Міністерства оборони. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що за попередньою інформацією, на технічній території військових складів військової частини А1352 проводилася планова робота з розмінування технічної території та завантаження боєприпасів на техніку. Під час чого відбулося детонування, загорання та три вибухи.
«Кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.
Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив терміново почати перевірку за фактом вибухів в Балаклії.
Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.
Однак пізніше, в уточненому повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, з'явилася інформація, що «під час утилізації боєприпасів в районі військового складу в Балаклії двоє військових загинули, ще четверо отримали поранення».
Раніше повідомлялося, що Рада створила комісію для розслідування вибухів на складах боєприпасів.
Нагадаємо, що в ніч на 23 березня 2017 року потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині, в Балаклії. Вибухи і пожежа тривали ще кілька днів. Жителів міста тоді евакуювали, поки рятувальники гасили пожежу.
Внаслідок пожежі на складі з боєприпасами у Балаклії Харківської області торік було пошкоджено 23 будівлі.
Через надзвичайну подію загалом було підраховано збитків на 220 млн гривень.
Після вибухів на військовому арсеналі розмінування у Балаклії тривало кілька місяців.