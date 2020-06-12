Куди можна полетіти з 15 червня. Список країн



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Міжнародне авіасполучення відновлюється 15 червня

До США та Албанії з понеділка українці зможуть літати без обмежень на кордоні

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував перелік країн, в які українці зможуть вилетіти з 15 червня.

Відповідну інфографіку Криклій оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Відтак, згідно з інформацією міністра, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини.

Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.

Також уряд дозволив іноземцям приїжджати в Україну з 15 червня.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину. За словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус. Натомість другий день поспіль в Україні фіксується рекордне число нових випадків захворювання - майже по 700 осіб щодня.

Зазначимо, що на тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро.

Тим часом провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми з 1 липня до шести країн.

Крім того, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.