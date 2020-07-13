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    Де в Україні існує найменший ризик підхопити коронавірус: дані МОЗ

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    Де в Україні існує найменший ризик підхопити коронавірус: дані МОЗ

    Ляшко назвав області, де на сьогоднішній день найменше хворих на Covid-19

    У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, де найменша кількість активних хворих на Covid-19 на 100 тисяч населення. Таких областей в Україні шість.

    Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

    Він розповів, що вже чотири дні поспіль кількість активних хворих в Україні є меншою за кількість завершених випадків (люди, які одужали + померлі). Станом на сьогодні, відсоток завершених випадків - 51,5%.

    «Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях», - повідомив Ляшко.

    Разом з тим він зазначив, що майже половину (45%) від усіх хворих в Україні становлять молоді люди віком від 20 до 49 років.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      54133
    • Одужали
      26503
    • Хворіють
      26232
    • Померли
      1398

    Також нагадаємо, що сім областей України не готові до послаблення карантину.

    Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки Covid-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.

    лікар населення коронавірус
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