Де в Україні існує найменший ризик підхопити коронавірус: дані МОЗ



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Ляшко назвав області, де на сьогоднішній день найменше хворих на Covid-19

У Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, де найменша кількість активних хворих на Covid-19 на 100 тисяч населення. Таких областей в Україні шість.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він розповів, що вже чотири дні поспіль кількість активних хворих в Україні є меншою за кількість завершених випадків (люди, які одужали + померлі). Станом на сьогодні, відсоток завершених випадків - 51,5%.

«Найменша кількість активних хворих на 100 тис. населення, відповідно і найменший ризик інфікування, в Луганській (0,9), Херсонській (1,5), Полтавській (1,7), Дніпропетровській (2,8), Сумській (3,7) та Запорізькій (5,0) областях», - повідомив Ляшко.

Разом з тим він зазначив, що майже половину (45%) від усіх хворих в Україні становлять молоді люди віком від 20 до 49 років.

Коронавірус в Україні

Всього 54133

Одужали 26503

Хворіють 26232

Померли 1398

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Також нагадаємо, що сім областей України не готові до послаблення карантину.

Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні підтверджено 54 133 випадки Covid-19, з них 26 503 одужали, 1398 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 612 випадків.