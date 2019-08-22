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    Дефіцит бюджету США може досягнути позначки в $1 трлн вже у 2020 році

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    Дефіцит бюджету США може досягнути позначки в $1 трлн вже у 2020 році

    Дональд Трамп обіцяв в 2016 році вирішити проблему дефіциту бюджету і державного боргу за 8 років

    Відповідно до розрахунків Офісу із питань бюджету Конгресу США, щорічний дефіцит американського бюджету може досягнути позначки в 1 трлн доларів вже в 2020 році. До цього вважалося, що на відповідний показник бюджет США вийде в 2022 році. При цьому Дональд Трамп в 2016 році обіцяв повну ліквідацію боргу США до 2024 року.

    Про це пише ресурс Axios.

    Збільшенню дефіциту бюджету сприяє одночасне збільшення державних витрат і зменшення податків, а також зростання вартості програм охорони здоров’я. Так, в бюджеті на 2020-21 роки було вирішено збільшити загальні витрати на 320 млрд доларів.

    Окрім того, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа тарифи в 2020 році можуть сприяти зменшенню темпів росту ВВП на 0,3%. Також торгівельні війни призведуть до зменшення прибутків громадян в середньому на 580 доларів на рік.

    Аналітики передбачають, що після 2029 року ситуація із бюджетом США лише погіршиться через подальше старіння населення країни, зростання витрат на охорону здоров’я і збільшення виплат по попереднім боргам.

    До слова, Трамп заявив, що розглядає питання про скасування практики надання американського громадянства по праву народження.

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