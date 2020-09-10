Де брати інфекціоністів? У КМДА визнали проблему комплектності «коронавірусних» бригад



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Нестача лікарів-інфекціоністів проблема всієї держави

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я КМДА визнає брак профільних лікарів

Заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Галина Зборомирська визнає нестачу інфекціоністів для «коронавірусних» бригад. Про це чиновниця сказала в інтерв’ю «Главкому».

За словами Зборомирської, проблема нестачі спеціалістів є по всій Україні.

«На жаль, ми не можемо нізвідки взяти інфекціоністів. Працюємо з тими, які є. Це проблема не тільки міста Києва, це проблема є у всій державі. А медичну допомогу пацієнтам потрібно надавати. Терапевти надають допомогу пацієнтам з пневмоніями… Є стандарти надання медичної допомоги, лікар повинен надавати медичну допомогу будь-якому пацієнту», – зазначає чиновниця.

Нагадаємо, у Тернопільській лікарні швидкої допомоги не вистачає медиків.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, станом на 9 вересня у стаціонарах столичних медзакладів перебували 913 хворих на коронавірус. 158 пацієнтів - у важкому стані. Місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Загалом таких пацієнтів сьогодні лікують у 16 медзакладах столиці. Це – майже 2000 ліжок. Заповнені з них 50% місць.