У «швидкій» в Чернівцях катастрофічна нестача водіїв



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«Швидка допомога» – це екстрена служба, де треба бути готовим до будь-яких викликів цілодобово, – розповідає Гріщенкова

Лікарка Аліса Гріщенкова, яка вдруге захворіла на Covid-19, розказала про головну проблему екстреної медицини Буковини

Лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вважає, що нестача водіїв – одна з головних проблем екстреної служби. Про це медик розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Причиною такої ситуації є умови роботи та низькі зарплати, які й провокують масове звільнення.

«У чернівецькій «швидкій» дуже велика проблема – нестача водіїв. Катастрофічна. Звісно, людей, які не йдуть працювати можна зрозуміти. Робота на швидкій важка, треба бути 24/7 готовими їхати в будь-яку точку міста, часто виклики є терміновими, тобто доїхати потрібно до п’ять хвилин, адже від швидкості залежить життя людей. Ну а зарплата… залишає бажати кращого. Подібна проблема є і з лікарями. Пандемія показала всі проблеми нашої медицини. Були лікарі, що вирішили не ризикувати і звільнились, саме низька зарплата є однією з причин цього рішення. Але це проблема всієї української медицини, не тільки у нас в області. Багато працівників «швидкої» перехворіли коронавірусом. Весною ситуація була особлива важка, бо хворих лікарів було дуже багато, і на інших було дуже велике навантаження», – розповідає Аліса Гріщенкова.

Також, лікарка прокоментувала звільнення медиків, навіть попри 300% надбавки до зарплати.

«Не можу сказати, що зараз звільняються масово. Були лікарі, які звільнились ще на початку пандемії. І, наскільки мені відомо, не шкодують про своє рішення, адже Covid-19 є особливо небезпечним для людей старшого віку, з хронічними хворобами. Вони вирішили не ризикувати. Щодо 300% надбавок, так званих «ковідних», то варто пам’ятати, що це надбавка нараховується до окладу, а не до самої зарплати. І, головне, ці надбавки є тимчасовими, тобто кожен місяць йдуть розмови «а будуть цього місяця «ковідні»? Без цих надбавок зарплати надто низькі. Є медики, які переходять зі «швидкої» до стаціонару працювати. «Швидка допомога» – це екстрена служба, де треба бути готовим до будь-яких викликів цілодобово. Таке навантаження має оплачуватися відповідно», – додає Гріщенкова.

Нагадаємо, що лікарка «швидкої допомоги» у Чернівцях Аліса Гріщенкова вдруге за кілька останніх місяців хворіє на Covid-19. Вперше медик захворіла наприкінці квітня, а «закрила» лікарняний 29 травня. Нині перебуває на лікарняному вже вдруге, хворіє другий тиждень.

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