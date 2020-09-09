Київські лікарні заповнені хворими на коронавірус: Кличко оприлюднив страшні цифри



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У київських лікарнях 18 хворих на коронавірус перебувають під апаратами ШВЛ

158 пацієнтів із Covid-19 у столичних лікарнях у важкому стані

У стаціонарах столичних медзакладів перебувають 913 хворих на коронавірус. 158 пацієнтів - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Підкреслю, що у нас не зменшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих на коронавірус. Із них 23 дитини. 158 пацієнтів - у важкому стані. 216 отримують кисневу підтримку. 18 - під апаратами ШВЛ. Іще 84 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус», - розповів Кличко.

Він зазначив, що місто додало госпітальні бази для прийому хворих на коронавірус. Загалом таких пацієнтів сьогодні лікують у 16 медзакладах столиці. Це – майже 2000 ліжок. Заповнені з них 50% місць.

«У разі необхідності місто може перепрофілювати відділення і в інших мед закладах, збільшивши кількість ліжок для лікування пацієнтів з Covid-19. Але, давайте не доводити до найгіршого сценарію! І не нехтувати елементарними правилами власної безпеки», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 310 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 15821 випадків захворювання на Covid-19.

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