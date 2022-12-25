Директор Yasno повідомив про різдвяний подарунок киянам

Кияни повинні бути сьогодні з електрикою

У неділю, 25 грудня, у Різдво Христове кияни будуть зі світлом. Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

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«Ви повинні бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо», – написав він.

Коваленко побажав усім щасливого Різдва.

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Раніше компанія ДТЕК повідомила, що ситуація з електропостачанням у Києві та столичному регіоні лишається критичною. 25 грудня тут діють екстрені відключення світла.