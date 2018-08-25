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    День Незалежності: міністр оборони Канади привітав український канадців

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    Міністр оборони Канади Харджит Саджан у вишиванці - День Незалежності: міністр оборони Канади привітав український канадців
    Міністр оборони Канади Харджит Саджан у вишиванці

    Саджан побажав щасливого Дня Незалежності більш ніж мільйону українських канадців, які побудували міцні та активні громади по всій Канаді

    Міністр оборони Канади Харджит Саджан привітав Україну з 27-ю річницею незалежності.

    Привітання він оприлюднив на своїй сторінці у Тwitter.

    «Бажаю щасливого Дня Незалежності більш ніж мільйону українських канадців, які побудували міцні та активні громади по всій Канаді. Члени збройних сил Канади, які беруть участь в операції UNIFIER, відзначили цю подію, долучившись до сьогоднішнього параду. Слава Україні!», - написав Саджан.

    Напередодні прем'єр Канади Джастін Трюдо також приєднався до привітань із Днем Незалежності України.

    Як відомо, 24 серпня  Україна святкувала 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

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