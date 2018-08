День Незалежності: міністр оборони Канади привітав український канадців

Саджан побажав щасливого Дня Незалежності більш ніж мільйону українських канадців, які побудували міцні та активні громади по всій Канаді

Міністр оборони Канади Харджит Саджан привітав Україну з 27-ю річницею незалежності.

Привітання він оприлюднив на своїй сторінці у Тwitter.

«Бажаю щасливого Дня Незалежності більш ніж мільйону українських канадців, які побудували міцні та активні громади по всій Канаді. Члени збройних сил Канади, які беруть участь в операції UNIFIER, відзначили цю подію, долучившись до сьогоднішнього параду. Слава Україні!», - написав Саджан.

Happy Ukrainian Independence Day to the more than one million Ukrainian Canadians who have built strong, vibrant communities across Canada. Members of our @canadianforces deployed on #OpUNIFIER will mark the occasion by walking in today’s parade. Slava Ukraini! @CAFinUkraine pic.twitter.com/tmor098hAe