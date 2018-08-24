«Слава Україні!»: Трюдо приєднався до привітань із Днем Незалежності



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Прем'єр Канади Джастін Трюдо

Трюдо нагадав, що Канада стала першою Західною державою, що визнала незалежність України

Канада вітає Україну із 27-ю річницею незалежності і обіцяє продовжувати свою всесторонню підтримку.

Про це йдеться у привітанні прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо із Днем Незалежності України.

«Канада солідарна із народом України у його намаганнях захистити та зберегти суверенітет. Ми повністю підтримуємо зусилля уряду України із забезпечення більш безпечного та успішного майбутнього для мешканців усієї країни», - сказав Трюдо.

Він додав, що Канада й Україна мають багато спільного.

«Канада та Україна поділяють спільні цінності, відданість демократії, свободі та верховенству права, а також мають тісні міжособистісні зв’язки. Більше мільйона канадців українського походження живуть у Канаді та щодня роблять внесок до розвитку нашої країни», - зауважив прем’єр-міністр.

Трюдо нагадав, що Канада стала першою Західною державою, що визнала незалежність України, «а зараз наші держави об’єднують міцні відносини».

«Від імені усіх канадців, ми з дружиною бажаємо усім, хто відзначає це свято, радісного Дня Незалежності», - зазначив він.

«Слава Україні!», - додав Трюдо українською.

Нагадаємо, президент Литви Даля Грибаускайте привітала Україну з Днем Незалежності українською мовою.

Як повідомлялось, президент Польщі Анджей Дуда привітав Петра Порошенка і українців з Днем Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні Україня святкує 27-му річницю незалежності. Участь у параді до Дня Незалежності у п'ятницю, 24 серпня, взяли військові делегації з 18 країн-партнерів України.

Джерело: Укрінформ