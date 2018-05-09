День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
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Глава Союзу радянських офіцерів намагався встановити на пам’ятнику вінок у формі зірки
У місті Дніпро 9 травня близько 9:30 біля танка на проспекті Дмитра Яворницького розпочалися заходи, приурочені до Дня Перемоги. Деяким довелося пробиватися на торжество силою, передає «Інформатор».
Вхід в зону проведення відбувався тільки через пропускні пункти.
На місці були присутні представники Нацгвардії і патрульної поліції. Правоохоронці стояли по периметру і перевіряли всіх на наявність зброї або вибухових речовин. Не пропустили на захід главу Союзу радянських офіцерів Віктора Марченко. Він прийшов на захід разом з людьми, які несли великий вінок у формі зірки. Почалася бійка, в якій жоден офіцер не постраждав.
Через пару хвилин Марченко все ж пустили, але без вінка. Стоячи біля танка, він розповів, що правоохоронці не пустили його людей разом із звуковою технікою. «Одним все можна, а нас зробили сепаратистами», - сказав Марченко.
Захід проходить тихо. Також є представники «Східного корпусу», «Дії».
У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».
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