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    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку

    Глава Союзу радянських офіцерів намагався встановити на пам’ятнику вінок у формі зірки
    У місті Дніпро 9 травня близько 9:30 біля танка на проспекті Дмитра Яворницького розпочалися заходи, приурочені до Дня Перемоги. Деяким довелося пробиватися на торжество силою, передає «Інформатор». Вхід в зону проведення відбувався тільки через пропускні пункти. На місці були присутні представники Нацгвардії і патрульної поліції.
    • Сьогодні, 15:49
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    Вінок у формі зірки
    Фото: dp.informator.ua
    Вінок у формі зірки

    Глава Союзу радянських офіцерів намагався встановити на пам’ятнику вінок у формі зірки

    У місті Дніпро 9 травня близько 9:30 біля танка на проспекті Дмитра Яворницького розпочалися заходи, приурочені до Дня Перемоги. Деяким довелося пробиватися на торжество силою, передає «Інформатор».

    Вхід в зону проведення відбувався тільки через пропускні пункти.

    На місці були присутні представники Нацгвардії і патрульної поліції. Правоохоронці стояли по периметру і перевіряли всіх на наявність зброї або вибухових речовин. Не пропустили на захід главу Союзу радянських офіцерів Віктора Марченко. Він прийшов на захід разом з людьми, які несли великий вінок у формі зірки. Почалася бійка, в якій жоден офіцер не постраждав.

    Через пару хвилин Марченко все ж пустили, але без вінка. Стоячи біля танка, він розповів, що правоохоронці не пустили його людей разом із звуковою технікою. «Одним все можна, а нас зробили сепаратистами», - сказав Марченко.

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    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
    День Перемоги у Дніпрі: поліція не дала встановити радянську зірку
    Фото: dp.informator.ua

    Захід проходить тихо. Також є представники «Східного корпусу», «Дії».

    У Києві 9 травня проходила акція «Безсмертний полк».

    В Одесі затримали людей, які вдягли георгіївські стрічки і славили Путіна.

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