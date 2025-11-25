25 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 25 листопада 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 листопада у світі відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Климента, єпископа Римського, одного з перших християнських проповідників.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок

Свято, розпочате 24 листопада, відкриває міжнародну кампанію «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства», що триває до 10 грудня. У цей період проводяться численні заходи для підвищення обізнаності суспільства про проблему насильства проти жінок та дівчат.

День супу гаспачо

День супу гаспачо – жартівливе й філософське свято, трохи кулінарне також. Щороку 25 листопада шанувальники британського науково-фантастичного серіалу «Red Dwarf» по всьому світу відзначають незвичайне й трохи курйозне свято – Gazpacho Soup Day, тобто День супу гаспачо. Але не поспішайте шукати в цьому дні лише кулінарний сенс: за ним ховається ціла історія ганьби, помилки й самопізнання одного з героїв культового шоу.

Історія цього дня бере початок у вигаданому 2180 році на борту шахтарського космічного корабля Red Dwarf, коли Арнольд Дж. Ріммер – самозакоханий, але абсолютно непристосований офіцер – вперше отримав запрошення повечеряти за Капітанським столом. Під час вечері йому подали гаспачо – і Ріммер, не знаючи, що цей суп традиційно подається холодним, обурився і наказав офіціанту повернути страву на кухню, щоби її «підігріли». У відповідь весь офіцерський склад вибухнув сміхом. І хоч, здавалось би, дрібниця – для Ріммера це стало доленосним моментом ганьби, який, на його думку, зруйнував його кар’єру. Згодом, вже після своєї смерті, Ріммер (у вигляді голограми) назвав «гаспачо» своїми останніми словами.

День Blasé

День Blasé (Blasé Day) або День пересичення або День байдужості – це свято, яке дозволяє людям відчути байдужість та висловити невдоволення тим, що вони вважають звичайним, навіть якщо це суперечить загальному уявленню. Посеред нашого метушливого життя, де кожен день дає можливість щось відсвяткувати та відзначити, День Blasé виділяється як унікальне й дивне свято, яке спонукає нас зробити крок назад і насолодитися байдужістю. Це особливе свято дозволяє нам на мить відключитися від нашого звичайного ентузіазму, шаленого темпу й прийняти більш стримане, безтурботне ставлення до численних життєвих подій. Запозичене з багатої французької спадщини, слово «blasé» означає стан незворушності, можливо, через надмірне захоплення чудесами життя.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Климента, єпископа Римського

25 листопада православна церква вшановує пам'ять священномученика Климента I, Папи Римського. Святий Климент був одним із перших апостольських мужів, учнем апостола Петра, і став четвертим єпископом Риму. Він очолював Римську Церкву наприкінці І століття.

Святий Климент відомий своїми листами до Коринтян, у яких закликав до миру та єдності. За свою активну проповідницьку діяльність він був засланий імператором Траяном до Криму, де продовжував навертати людей до християнства. За переказами, саме завдяки його молитві було відкрито джерело води, що втамувало спрагу багатьох засланців. Зрештою, за наказом імператора, його втопили у Чорному морі.

Святий Климент є покровителем моряків та вважається одним із святих, мощі якого були знайдені святими Кирилом і Мефодієм.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день часто називали «Клим холодний» або «Клим Морозник», оскільки зазвичай у цей час вже наставали відчутні морози. За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Климента день ясний – чекайте на сильні морози.

Якщо цього дня йде сніг або мокрий сніг – літо буде дощовим.

Якщо на річках уже став лід, то до весни він не розтане.

Якщо вітер дме з півночі, то слід чекати потужного похолодання.

Історичні події

1917 – У Києві проголошено Третій Універсал Української Центральної Ради, яким створюється Українська Народна Республіка (УНР).

1959 – У США відбувся перший в історії запуск стратегічної ракети-носія «Тайтен».

1981 – Генеральна Асамблея ООН проголосила Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

2004 – Верховний Суд України визнав результати другого туру виборів Президента недійсними (початок Помаранчевої революції).

Іменини

День ангела святкують: Климент, Семен, Петро, Олексій, Іван, Василь.