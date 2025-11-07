Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
Про які суми пожертв ітиметься, суд не уточнив
На Полтавщині суд ухвалив вирок військовозобов’язаному за ухилення від мобілізації – призначив три роки тюрми, замінивши на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.
За матеріалами справи, обвинуваченого було визнано придатним до військової служби. Однак він відмовився від отримання «бойової» повістки, що передбачала відправку до військової частини.
У суді чоловік повністю визнав вину. При цьому розповів, що напередодні виклику до ТЦК у нього померла мати. Через кілька днів після похорону дільничний намагався вручити повістку, але обвинувачений знову відмовився її отримувати. Пояснив, що, проходячи медкомісію, ніхто з лікарів не зважав на його пояснення щодо частих приступів епілепсії, які почали прогресувати у 2024-2025 роках. Додав, що такий стан здоров’я не дозволяє йому проходити військову службу. Окрім того, через свій характер, зізнався обвинувачений, він не зможе застрелити людину.
Після вивчення доказів Феміда погодилася: стан здоров’я обвинуваченого потребує детального обстеження та правильних медичних висновків щодо придатності до військової служби після встановлення кінцевого діагнозу. Окремо суд врахував, що чоловік раніше донатив на потреби ЗСУ, а також надавав продукти харчування українським воїнам.
«Направлення обвинуваченого в місця позбавлення волі призведе до додаткових витрат держави на його утримання, а перебуваючи на волі, він буде робити свій вклад у зміцнення обороноздатності та економіки держави, який він робить на даний час, здійснюючи донати на ЗСУ та маючи позитивні орієнтири в цьому питанні», – зазначено у вироку.
Також суд дійшов висновків: оскільки обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, то «вчинений ним злочин не знизить рівень військової дисципліни і боєздатності підрозділів ЗСУ».
У тексті вироку Феміда, призначаючи умовне покарання, поклала на обвинуваченого зобов’язання – щомісячно донатити на потреби ЗСУ. Однак, про які суми пожертв ітиметься, суд не уточнив.
Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.
На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.
У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.
Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.
