Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ

Про які суми пожертв ітиметься, суд не уточнив

На Полтавщині суд ухвалив вирок військовозобов’язаному за ухилення від мобілізації – призначив три роки тюрми, замінивши на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, обвинуваченого було визнано придатним до військової служби. Однак він відмовився від отримання «бойової» повістки, що передбачала відправку до військової частини.

У суді чоловік повністю визнав вину. При цьому розповів, що напередодні виклику до ТЦК у нього померла мати. Через кілька днів після похорону дільничний намагався вручити повістку, але обвинувачений знову відмовився її отримувати. Пояснив, що, проходячи медкомісію, ніхто з лікарів не зважав на його пояснення щодо частих приступів епілепсії, які почали прогресувати у 2024-2025 роках. Додав, що такий стан здоров’я не дозволяє йому проходити військову службу. Окрім того, через свій характер, зізнався обвинувачений, він не зможе застрелити людину.

Після вивчення доказів Феміда погодилася: стан здоров’я обвинуваченого потребує детального обстеження та правильних медичних висновків щодо придатності до військової служби після встановлення кінцевого діагнозу. Окремо суд врахував, що чоловік раніше донатив на потреби ЗСУ, а також надавав продукти харчування українським воїнам.

«Направлення обвинуваченого в місця позбавлення волі призведе до додаткових витрат держави на його утримання, а перебуваючи на волі, він буде робити свій вклад у зміцнення обороноздатності та економіки держави, який він робить на даний час, здійснюючи донати на ЗСУ та маючи позитивні орієнтири в цьому питанні», – зазначено у вироку.

Також суд дійшов висновків: оскільки обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, то «вчинений ним злочин не знизить рівень військової дисципліни і боєздатності підрозділів ЗСУ».

У тексті вироку Феміда, призначаючи умовне покарання, поклала на обвинуваченого зобов’язання – щомісячно донатити на потреби ЗСУ. Однак, про які суми пожертв ітиметься, суд не уточнив.

витяг із судового реєстру

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.