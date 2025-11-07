Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
Чоловіка засуджено за відмову отримання «бойової» повістки
колаж згенеровано ChatGPT за запитом «Главкома»

Про які суми пожертв ітиметься, суд не уточнив

На Полтавщині суд ухвалив вирок військовозобов’язаному за ухилення від мобілізації – призначив три роки тюрми, замінивши на рік іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

За матеріалами справи, обвинуваченого було визнано придатним до військової служби. Однак він відмовився від отримання «бойової» повістки, що передбачала відправку до військової частини.

У суді чоловік повністю визнав вину. При цьому розповів, що напередодні виклику до ТЦК у нього померла мати. Через кілька днів після похорону дільничний намагався вручити повістку, але обвинувачений знову відмовився її отримувати. Пояснив, що, проходячи медкомісію, ніхто з лікарів не зважав на його пояснення щодо частих приступів епілепсії, які почали прогресувати у 2024-2025 роках. Додав, що такий стан здоров’я не дозволяє йому проходити військову службу. Окрім того, через свій характер, зізнався обвинувачений, він не зможе застрелити людину.

Після вивчення доказів Феміда погодилася: стан здоров’я обвинуваченого потребує детального обстеження та правильних медичних висновків щодо придатності до військової служби після встановлення кінцевого діагнозу. Окремо суд врахував, що чоловік раніше донатив на потреби ЗСУ, а також надавав продукти харчування українським воїнам.

«Направлення обвинуваченого в місця позбавлення волі призведе до додаткових витрат держави на його утримання, а перебуваючи на волі, він буде робити свій вклад у зміцнення обороноздатності та економіки держави, який він робить на даний час, здійснюючи донати на ЗСУ та маючи позитивні орієнтири в цьому питанні», – зазначено у вироку.

Також суд дійшов висновків: оскільки обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, то «вчинений ним злочин не знизить рівень військової дисципліни і боєздатності підрозділів ЗСУ».

У тексті вироку Феміда, призначаючи умовне покарання, поклала на обвинуваченого зобов’язання – щомісячно донатити на потреби ЗСУ. Однак, про які суми пожертв ітиметься, суд не уточнив.

Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ фото 1
витяг із судового реєстру

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна гроші Полтавщина вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
22 жовтня, 11:12
Вибори у США лише стартували
Україна стає частиною американських виборів-2026
25 жовтня, 20:30
Пєсков погодився з тезою про нібито деструктивну роль східноєвропейських країн
Нова версія винуватих у війні з Україною? Кремль відреагував на скандальне інтерв’ю Меркель
7 жовтня, 14:29
Трамп сподівається на зустріч з Путіним у найближчі два тижні
Нові заяви Трампа, атака на Кривий Ріг, Зеленський прибув до США: головне за ніч
17 жовтня, 05:34
Більшість загиблих бізнесменів, імовірно, попалися на тому, що розкрадали ці гроші, призначені для таємних операцій Кремля
У РФ тривають абсурдні самогубства бізнесменів. Цьому є два пояснення – New York Post
12 жовтня, 15:25
Туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
17 жовтня, 06:21
Кір Стармер зробив заяву після саміту
«Коаліція охочих» оголосила новий план для України
24 жовтня, 20:34
Путін уже рік «починає» серійне виробництво ракетного комплексу «Орєшнік»
Путін та запуск «Орєшника». РНБО пояснило, в чому курйоз
5 листопада, 18:37
Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури
Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури
30 жовтня, 10:50

Кримінал

Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
Суд зобов'язав ухилянта щомісячно донатити на ЗСУ
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи
На Волині затримано бойовика «ДНР», який хотів втекти до Європи
На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині
На Київщині п'яний чоловік «припаркувався» у магазині
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
Уперше в Україні довічний вирок отримав окупант, який розстріляв воїна ЗСУ
Справу про розкрадання коштів Маріуполя щодо фірми депутата Лашина поновлено, – Офіс Генпрокурора
Справу про розкрадання коштів Маріуполя щодо фірми депутата Лашина поновлено, – Офіс Генпрокурора
У Бучі молодик вчинив стрілянину та побив перехожого після зауваження
У Бучі молодик вчинив стрілянину та побив перехожого після зауваження

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua