«Мисливці за тілами»: як війна годує похоронну «мафію» в Україні

Попри війну, похоронний сектор в Україні залишається одним із найкорумпованіших, а ціни на послуги зросли у кілька разів

В Україні похоронний сектор не уникнув корупції. За останні три роки в країні почали активніше діяти так звані «мисливці за тілами», першими жертвами яких стають сім'ї померлих. Як інформує «Главком», про це пише Le Monde.

Як влаштований тіньовий ритуальний бізнес

Співробітник українського похоронного бюро «Анубіс» розповів журналістам, що його бос постійно повторює своїм підлеглим, що коли хтось помирає, вони мають бути на місці раніше за конкурентів. Він поділився, що під час російських обстрілів їм доручають якомога швидше прибувати на місце, щоб запропонувати свої послуги скорботним сім'ям.

«Я даю їм свою візитку і кажу, що можу їм допомогти, якщо вони захочуть», – сказав співробітник похоронного бюро в розмові з журналістами.

Він зазначив, що іноді співробітники різних похоронних бюро, якщо вони прибувають на місце обстрілу одночасно, вступають у перепалку.

«Деякі з них прилюдно нас очорнюють, кажучи, що ми занадто дорогі, і пропонують те ж саме за зниженою ціною. Але ми залишаємося лідерами в Одесі», – заявив співробітник похоронного бюро.

За його словами, конкуренція в цій сфері досить жорстока. Він зізнався, що у компанії є неформальні домовленості з поліцією, лікарнями і моргами, які насамперед попереджають її співробітників про смерть в обмін на фінансову винагороду.

«Це не корупція, це називається купівля інформації. Це хаотичний ринок, де кожен бере, що може. Якщо я не схвалюватиму ці методи, моя тарілка залишиться порожньою», – запевнив співробітник похоронного бюро.

Менеджер координаційної платформи «Разом проти корупції» Михайло Серебряков розповів журналістам, що добре знайомий із цими практиками. За його словами, похоронні бюро почали так діяти ще до повномасштабного вторгнення РФ.

«Буває навіть, що співробітники похоронних бюро прибувають на місце раніше за медичні служби або поліцію, після того як їм заплатили певну суму грошей», – поділився Серебряков.

Із початку повномасштабної війни вартість послуг різко зросла

У виданні зазначили, що обіг ринку похоронних послуг в Україні становить понад 2,1 мільярда гривень на рік і налічує понад 3000 компаній, більшість із яких є приватними. Крім того, співробітники цих компаній часто отримують комісійні, що мотивує їх діяти ще активніше.

Співробітник похоронного бюро «Анубіс» у розмові з журналістами заявив, що отримує 11% від суми, сплачуваної сім'ями загиблих за кожен похорон. За його словами, влітку 2024 року він заробив близько 3000 доларів, а середній місячний дохід коливається від 1000 до 1500 доларів.

Також співробітник похоронного бюро «Анубіс» розповів журналістам, що з початку повномасштабного вторгнення РФ ціни на ритуальні послуги різко зросли. Він поділився, що до лютого 2022 року похорон обходився в середньому у 200 доларів, а зараз – від 500 до 1000 доларів, а найрозкішніший похорон може обійтися в 10 000 доларів.

Скільки платять інформаторам

Парамедик із Одеси, який засуджує такі методи роботи, у розмові з журналістами розповів, що суми, які виплачують похоронні бюро своїм інформаторам, залежать від їхнього профілю. За його словами, за кожного зареєстрованого померлого компанії виплачують від 70 до 120 доларів.

Також парамедик додав, що раніше його колеги самостійно сповіщали похоронні бюро про надзвичайні ситуації за винагороду, а тепер вони зобов'язані передавати цю інформацію до головного офісу, який сам телефонує до похоронного бюро за винагороду.

«У нас є неформальна угода з Anubis. Одного співробітника вже було звільнено за те, що він сам зателефонував у похоронне бюро, замість того щоб повідомити головний офіс», – сказав він.

Похорон загиблих військових

Співробітник «Анубіса» зазначив, що похорон цивільних особливо схильний до ритуальної корупції. За його словами, похорон загиблих військових суворіше регламентований.

Ба більше, за словами співробітника похоронного бюро, витрати на похорон військових покриваються місцевою владою, яка безоплатно надає сім'ям труну, хрест і транспортування тіла, що становить у середньому 15 000 гривень.

«Між нами, це називається «пакетом для бідних», але багато сімей його беруть. Ті, хто бажає додаткові послуги, платять зі своєї кишені», – розповів співробітник «Анубіса» журналістам.

У виданні зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення випадки ритуальної корупції фіксувалися ще частіше. Журналісти поділилися, що в цих схемах були замішані регіональні центри військового набору, які повідомляли сім'ї загиблих солдатів і пропонували їм організувати похорон, найчастіше примушуючи обирати приватні похоронні бюро, з якими у них були домовленості.

«Це було масове явище. Ми підняли цю проблему. Зараз це відбувається рідше, але факти корупції за участю муніципальних чиновників, які чинять тиск на сім'ї солдатів, щоб ті обрали певні приватні компанії, як і раніше, мають місце», – розповів журналістам заступник керівника організації Veterans Hub Odesa Микола Сторожук.

Необґрунтовані розтини

Журналісти розповіли, що вони ознайомилися з планом дій по боротьбі з корупцією на 2022 рік, підготовленим Міністерством розвитку громад і територій України, в якому стверджується, що корупція в ритуальній сфері залишається однією з найважливіших і найскладніших проблем розвитку територіальних громад. У документі підкреслюється, що таємні угоди, які укладають похоронні бюро з представниками правоохоронних органів і медичним персоналом, уже стали звичним явищем, але являють собою порушення прав сімей загиблих.

У плані дій зазначаються ключові проблеми корупції в ритуальній сфері. Зокрема, в документі згадуються порушення з боку співробітників моргів, які проводять необґрунтовані розтини з метою змусити сім'ї загиблих заплатити за нав'язані послуги. У деяких випадках сім'ї змушені платити, щоб уникнути розтину.

«За нашими даними, ці практики тривають і донині. Похоронні бюро також завищують ціни на свої послуги для сімей, оцінюючи їхній зовнішній вигляд. Що багатший вигляд вони мають, то вища ціна», – заявив Михайло Серебряков.

Заступник директора «Спеціалізованого комбінату ритуальних послуг» Олександр Скорик у розмові з журналістами заявив, що засуджує такі дії. Він поділився, що є ветераном бригади «Азов» і за свої висловлювання проти ритуальної корупції часто наражається на погрози з моменту свого переходу в цю сферу у 2024 році.

Як українські чиновники наживаються на похоронах загиблих військових

Раніше The Wall Street Journal писало, що українські чиновники наживаються на похоронах загиблих військових. Зокрема, навесні 2023 року директор похоронного бюро в Полтаві та співробітник місцевої адміністрації зустрілися на міському кладовищі, щоб за готівку домовитися про транспортування 23 загиблих солдатів. За даними прокуратури, чиновник погодився віддати директору похоронного бюро контракт на перевезення тіл із моргу в Дніпрі в обмін на чверть суми, яку заплатить міська рада.

Журналісти зазначили, що поліцейські, рятувальники та медики регулярно отримують гроші від похоронних агентств за «наводки» про прийдешні смерті або ті, що щойно настали. Навіть загиблі військові стають джерелом доходу для корумпованих чиновників.

Також журналісти з'ясували, що деякі похоронні бюро платять за отримання великих контрактів на перевезення і поховання тіл військових. Правоохоронці розповіли журналістам, що бюро завищують ціни на труни і надгробки для військових, а різницю ділять із чиновниками.

