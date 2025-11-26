Зеленський доручив переглянути систему поповнення військових бригад

Президент наголосив, що влада виконує запити військових та вже готує відповідні зміни

Поповнення бригад людьми буде переглянуто. Найближчим часом мають бути підготовлені проєкти рішення, яке забезпечить справедливий розподіл особового складу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що влада виконує запити військових, один із них – справедливий розподіл особового складу між бригадами. «Про це говорять майже в кожній бойовій бригаді, і зараз є доручення Ставки все це опрацювати начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову разом із Павлом Палісою, заступником керівника Офісу та дуже досвідченим військовим. Найближчим часом мають бути підготовлені для мене проєкти рішення», – каже він.

Зеленський наголосив, що українські воїни продовжують знищувати окупанта, захищають позиції та виконують бойові завдання. За словами президента, українські воїни – основа можливості вести перемовини в інтересах України.

«Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших дипстрайків – це доказ, що Україна може захищати свої інтереси. І зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш дипстрайк – це аргументи, що з Україною варто бути, Україні варто допомагати і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію – єдину причину, чому війна затягується», – додав український лідер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

До слова, українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.