Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ
Якщо буде наказ піти з Донбасу, військові не сприймуть його позитивно
фото з відкритих джерел

Попри те, що бійці понад усе мріють про мирне життя, вони відкидають вимоги про поступки територіями і скорочення армії

Українські військові розкритикували мирний план, зокрема його пункт про можливий відхід Сил оборони з Донбасу. Як інформує «Главком», про це пише NBC News.

Як зазначило видання, хоч українські бійці зараз дуже ослаблені і понад усе мріють повернутися до мирного життя, проте вони не приймають пропозиції покинути ті території Донбасу, які зараз утримують.

«Це не план. Це справжня капітуляція. Тут нема що обговорювати. Я проти того, щоб віддавати ті частини Донецької області, які ми все ще утримуємо. Звичайно, для мене це болюче питання, бо все це відбувається на моїй батьківщині», – висловився старший сержант Володимир Ржавський, який служить поблизу Покровська і командує підрозділом безпілотників.

Він розповів, що до війни був підприємцем. Каже, чотири роки на передовій зруйнували його здоров'я. Мріє, що коли настане мир, то зосередиться на одужанні та вихованні двох синів, яким 5 і 14 років. Ржавський додав, що хотів би почути чітке пояснення від військового керівництва, чому українська армія повинна залишити позиції, які вона досі утримує, зокрема на його рідній Донеччині.

«Якщо це буде зроблено без пояснень, це не буде виконано. Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати», – заявив він.

«Бо це наша земля, і ми тут стоїмо»

Український спецназівець Олександр, який воює на півдні, розповів, що з побратимами уважно стежить за розвитком подій навколо мирного плану. Каже, що ситуація там, де він дислокується, не така складна, як на сході. Мовляв, росіяни настільки відчайдушно хочуть захопити Донбас, що відтягують туди свої війська з півдня. Олександр також відхиляє багато ключових пунктів плану.

«Ніхто не піде на поступки щодо чисельності військових, бо це наша гарантія безпеки», – сказав він про запропоноване обмеження чисельності української армії до 600 000 осіб.

Також військовий проти поступок територіями, «бо це наша земля, і ми тут стоїмо». Олександр висловив сумнів у тому, що солдати, «які ризикували життям і втратили товаришів, щоб уповільнити російський наступ», покинуть позиції, які досі утримують на Донеччині.

«Я не буду робити припущень щодо того, як люди поводитимуться, якщо буде наказ піти, але очевидно, що його не сприймуть позитивно», – зазначив він і додав, що Україні не слід поспішати з мирною угодою, яка рівнозначна капітуляції.

Олександр розповів, що має двох дітей, до повномасштабного вторгнення керував невеликим коктейль-баром у центрі Києва, в у 2022-му добровільно пішов в армію. Каже, що поки не думає про повернення до мирного життя.

«Якщо ми не зупинимо їх зараз, то нашим дітям доведеться це робити, і ми не можемо цього допустити», – наголосив чоловік.

«Росіяни не кращі воїни, ніж ми, просто нас мало»

Молодший лейтенант Олег Зонтов воював ще у 2014 році на сході проти сепаратистів, а з 2022-го бореться з повномасштабним вторгненням Кремля. За його словами, те, що існує «якийсь мирний план», є гарною новиною, адже він хотів би, коли настане мир, повернутися до роботи керівником відділу комунікацій інвестиційної компанії в Києві.

Він наголосив, що відмова від територій, контрольованих Україною, буде «дуже суперечливим рішенням», яке викличе обурення та негатив серед військових.

Лейтенант Дмитро Мельник служить оператором безпілотника у Дніпропетровській області, де, за його словами, росіяни просуваються вперед, і перевагу Москви в чисельності та боєприпасах важко подолати.

«Росіяни не кращі воїни, ніж ми. Нас просто мало», – сказав він.

У мирному житті Мельник був професійним спортсменом-паралімпійцем, брав участь у Паралімпійських іграх у Парижі. Глибоко всередині, каже, плекає надію на мир, хоче повернутися до своєї дружини Тетяни та двох дочок у Дніпрі, де міг би знову стати тренером або шкільним учителем.

«На початку війни ми казали: «Вперед, вперед, вперед!». А тепер це не так. Звичайно, я не зупинюся, поки не закінчиться війна, але моя душа розривається», – сказав Мельник.

Він не приховує, що «є постійний страх смерті», але в той де час вважає мирний план «неприйнятною вимогою капітуляції його країни».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

Читайте також:

Теги: Донбас земля армія війна путін Дональд Трамп наказ військові Україна чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одещини: наслідки
27 листопада, 07:57
Путін переконав Трампавідмовитись постачати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk
Путін переконав Трампа не постачати Україні ракети Tomahawk – WSJ
26 листопада, 13:07
У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія щодо доцільності призупинення руху метрополітену під час загальнонаціональної хвилини мовчання
Зупинка руху поїздів метро о 9:00 для вшанування героїв: зареєстровано петицію
17 листопада, 12:29
РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині
РФ атакувала два райони на Дніпропетровщині
14 листопада, 08:46
Метрополітен у Києві відкривали «до дати» – річниці жовтневого перевороту
65 років столичній підземці. Неймовірні історії про київське метро Ювілей
8 листопада, 20:15
За словами Свириденко, уряд вже знайшов 1,36 млрд євро з потрібних 1,9 млрд на закупівлю газу для підготовки до зими
«Уряд робить все можливе». Прем’єрка Свириденко прокоментувала старт опалювального сезону
4 листопада, 09:15
Джерело Reuters зазначає, що Путін не може дозволити собі припинити війну лише тому, що цього хоче Трамп
Reuters: Путін ігнорує Трампа, бо вірить доповідям Генштабу про «успіхи на фронті»
1 листопада, 04:31
38 будинків зазнали руйнувань після обстрілу Ладижина
38 будинків зазнали руйнувань після обстрілу Ладижина
31 жовтня, 12:12
Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки
На Львівщині сталася ДТП: загинуло четверо військових
31 жовтня, 11:29

Суспільство

Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ
Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ
Шахраї виманюють гроші у родичів військових. Генштаб назвав найпоширеніші схеми
Шахраї виманюють гроші у родичів військових. Генштаб назвав найпоширеніші схеми
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)
На Львівщині випав сніг, а в Карпатах вирує снігова буря (відео)
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Романа Рудюка
Майже рік вважався зниклим безвісти. Згадаймо Романа Рудюка
Ідеальна громада? Як створити справжній дім, у якому хочеться жити всім
Ідеальна громада? Як створити справжній дім, у якому хочеться жити всім
Тернопіль вирішив демонтувати будинок, знищений російською ракетою
Тернопіль вирішив демонтувати будинок, знищений російською ракетою

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua