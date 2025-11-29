Українські військові розповіли, чи відійдуть з Донбасу, якщо буде такий наказ

Якщо буде наказ піти з Донбасу, військові не сприймуть його позитивно

Попри те, що бійці понад усе мріють про мирне життя, вони відкидають вимоги про поступки територіями і скорочення армії

Українські військові розкритикували мирний план, зокрема його пункт про можливий відхід Сил оборони з Донбасу. Як інформує «Главком», про це пише NBC News.

Як зазначило видання, хоч українські бійці зараз дуже ослаблені і понад усе мріють повернутися до мирного життя, проте вони не приймають пропозиції покинути ті території Донбасу, які зараз утримують.

«Це не план. Це справжня капітуляція. Тут нема що обговорювати. Я проти того, щоб віддавати ті частини Донецької області, які ми все ще утримуємо. Звичайно, для мене це болюче питання, бо все це відбувається на моїй батьківщині», – висловився старший сержант Володимир Ржавський, який служить поблизу Покровська і командує підрозділом безпілотників.

Він розповів, що до війни був підприємцем. Каже, чотири роки на передовій зруйнували його здоров'я. Мріє, що коли настане мир, то зосередиться на одужанні та вихованні двох синів, яким 5 і 14 років. Ржавський додав, що хотів би почути чітке пояснення від військового керівництва, чому українська армія повинна залишити позиції, які вона досі утримує, зокрема на його рідній Донеччині.

«Якщо це буде зроблено без пояснень, це не буде виконано. Це не керівництво держави сидить в окопах. Це наші хлопці в окопах. Вони мають право вирішувати», – заявив він.

«Бо це наша земля, і ми тут стоїмо»

Український спецназівець Олександр, який воює на півдні, розповів, що з побратимами уважно стежить за розвитком подій навколо мирного плану. Каже, що ситуація там, де він дислокується, не така складна, як на сході. Мовляв, росіяни настільки відчайдушно хочуть захопити Донбас, що відтягують туди свої війська з півдня. Олександр також відхиляє багато ключових пунктів плану.

«Ніхто не піде на поступки щодо чисельності військових, бо це наша гарантія безпеки», – сказав він про запропоноване обмеження чисельності української армії до 600 000 осіб.

Також військовий проти поступок територіями, «бо це наша земля, і ми тут стоїмо». Олександр висловив сумнів у тому, що солдати, «які ризикували життям і втратили товаришів, щоб уповільнити російський наступ», покинуть позиції, які досі утримують на Донеччині.

«Я не буду робити припущень щодо того, як люди поводитимуться, якщо буде наказ піти, але очевидно, що його не сприймуть позитивно», – зазначив він і додав, що Україні не слід поспішати з мирною угодою, яка рівнозначна капітуляції.

Олександр розповів, що має двох дітей, до повномасштабного вторгнення керував невеликим коктейль-баром у центрі Києва, в у 2022-му добровільно пішов в армію. Каже, що поки не думає про повернення до мирного життя.

«Якщо ми не зупинимо їх зараз, то нашим дітям доведеться це робити, і ми не можемо цього допустити», – наголосив чоловік.

«Росіяни не кращі воїни, ніж ми, просто нас мало»

Молодший лейтенант Олег Зонтов воював ще у 2014 році на сході проти сепаратистів, а з 2022-го бореться з повномасштабним вторгненням Кремля. За його словами, те, що існує «якийсь мирний план», є гарною новиною, адже він хотів би, коли настане мир, повернутися до роботи керівником відділу комунікацій інвестиційної компанії в Києві.

Він наголосив, що відмова від територій, контрольованих Україною, буде «дуже суперечливим рішенням», яке викличе обурення та негатив серед військових.

Лейтенант Дмитро Мельник служить оператором безпілотника у Дніпропетровській області, де, за його словами, росіяни просуваються вперед, і перевагу Москви в чисельності та боєприпасах важко подолати.

«Росіяни не кращі воїни, ніж ми. Нас просто мало», – сказав він.

У мирному житті Мельник був професійним спортсменом-паралімпійцем, брав участь у Паралімпійських іграх у Парижі. Глибоко всередині, каже, плекає надію на мир, хоче повернутися до своєї дружини Тетяни та двох дочок у Дніпрі, де міг би знову стати тренером або шкільним учителем.

«На початку війни ми казали: «Вперед, вперед, вперед!». А тепер це не так. Звичайно, я не зупинюся, поки не закінчиться війна, але моя душа розривається», – сказав Мельник.

Він не приховує, що «є постійний страх смерті», але в той де час вважає мирний план «неприйнятною вимогою капітуляції його країни».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».