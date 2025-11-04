В Україні запроваджено нову ID-картку для військових

З 1 листопада новий документ поєднує функції посвідчення особи, електронного підпису та доступу до систем Міністерства оборони, спрощуючи облік і підвищуючи безпеку в армії

В Україні почав діяти новий військово-обліковий документ для Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту – ID-картка. Вона замінює старі посвідчення та інтегрує кілька функцій в одному електронному носії, роблячи облік військових ефективнішим і безпечнішим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ Міністерства оборони України.

Наказ Міністерства оборони України передбачає чіткі правила запровадження ID-картки. Документ є обов’язковим для військовослужбовців з 1 листопада 2025 року та замінює старі форми обліку: військові квитки рядового, сержантського та старшинського складу, посвідчення офіцерів, генералів, прапорщиків і мічманів, а також посвідчення працівників Державної спеціальної служби транспорту.

Військові можуть продовжувати використовувати попередні документи до отримання нової картки, що забезпечує плавний перехід і не порушує повсякденну службу.

Процес оформлення та видачі:

Картку замовляють протягом 5 календарних днів після зарахування на службу, подання документів на заміну або інших ключових подій у військовій кар’єрі. Для великих груп (100 осіб і більше) термін видачі може збільшуватися до 15 днів.

Видачею займаються кадрові служби частин або відповідні органи для спеціальних категорій військових, включно з апаратом Міністерства оборони та Генерального штабу.

Кому потрібна ID-картка:

при вступі на базову військову службу або мобілізації.

при прийомі на контракт або у військові навчальні заклади.

якщо картка раніше не видавалася.

Заміна ID-картки не є рідкісною процедурою, і наказ Міністерства оборони України визначає конкретні підстави для цього. Командир частини приймає рішення про заміну, якщо виникають обставини, що впливають на дійсність документа. До таких підстав належать:

зміна персональних даних;

закінчення 10-річного строку дії картки;

пошкодження або втрата картки.

Військовослужбовець зобов’язаний одразу повідомити командира про будь-яку з цих ситуацій, щоб підтримувати актуальність обліку та уникати проблем з ідентифікацією під час служби. Процедура заміни відбувається за тим же порядком, що й первинне оформлення, з дотриманням тих самих термінів та відповідальних органів.

За умови технічної реалізації вона виконує кілька важливих ролей. Функції картки охоплюють:

кваліфікований електронний підпис (КЕП) – дозволяє підписувати документи цифровим способом;

перепустку до військової частини через системи контролю доступу – спрощує вхід та вихід;

ключ авторизації до інформаційних систем Міністерства оборони – забезпечує безпечний доступ до даних.

Строк дії картки становить 10 років, що робить її довгостроковим рішенням. Картку видають особисто під підпис, і військовослужбовець несе повну відповідальність за її збереження. Передача третім особам заборонена, щоб уникнути ризиків безпеки.

Після отримання ID-картки попередні документи підлягають вилученню та знищенню відповідно до встановлених правил. Це дозволяє уникнути дублювання обліку та забезпечує конфіденційність даних.

Втрата ID-картки розглядається як серйозна подія, проте наказ передбачає чіткі кроки для її врегулювання. Якщо картку знайдено, її слід передати до найближчого органу Військової служби правопорядку або територіального центру комплектування. У разі, якщо власник уже отримав нову картку, знайдену картку знищують.

Окремі правила застосовуються у спеціальних випадках:

картки засуджених військових передаються на зберігання до територіального центру комплектування;

у разі загибелі чи смерті військового картка підлягає знищенню.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня підвищилася вартість на оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки та інші документи(оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон).