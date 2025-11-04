Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні запроваджено нову ID-картку для військових

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
В Україні запроваджено нову ID-картку для військових
Українські військові переходять на єдину ID-картку замість старих посвідчень
фото з відкритих джерел

З 1 листопада новий документ поєднує функції посвідчення особи, електронного підпису та доступу до систем Міністерства оборони, спрощуючи облік і підвищуючи безпеку в армії

В Україні почав діяти новий військово-обліковий документ для Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту – ID-картка. Вона замінює старі посвідчення та інтегрує кілька функцій в одному електронному носії, роблячи облік військових ефективнішим і безпечнішим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на наказ Міністерства оборони України.

Наказ Міністерства оборони України передбачає чіткі правила запровадження ID-картки. Документ є обов’язковим для військовослужбовців з 1 листопада 2025 року та замінює старі форми обліку: військові квитки рядового, сержантського та старшинського складу, посвідчення офіцерів, генералів, прапорщиків і мічманів, а також посвідчення працівників Державної спеціальної служби транспорту. 

Військові можуть продовжувати використовувати попередні документи до отримання нової картки, що забезпечує плавний перехід і не порушує повсякденну службу.

Процес оформлення та видачі:

Картку замовляють протягом 5 календарних днів після зарахування на службу, подання документів на заміну або інших ключових подій у військовій кар’єрі. Для великих груп (100 осіб і більше) термін видачі може збільшуватися до 15 днів.

Видачею займаються кадрові служби частин або відповідні органи для спеціальних категорій військових, включно з апаратом Міністерства оборони та Генерального штабу.

Кому потрібна ID-картка:

  • при вступі на базову військову службу або мобілізації.
  • при прийомі на контракт або у військові навчальні заклади.
  • якщо картка раніше не видавалася.

Заміна ID-картки не є рідкісною процедурою, і наказ Міністерства оборони України визначає конкретні підстави для цього. Командир частини приймає рішення про заміну, якщо виникають обставини, що впливають на дійсність документа. До таких підстав належать:

  • зміна персональних даних;
  • закінчення 10-річного строку дії картки;
  • пошкодження або втрата картки.

Військовослужбовець зобов’язаний одразу повідомити командира про будь-яку з цих ситуацій, щоб підтримувати актуальність обліку та уникати проблем з ідентифікацією під час служби. Процедура заміни відбувається за тим же порядком, що й первинне оформлення, з дотриманням тих самих термінів та відповідальних органів.

За умови технічної реалізації вона виконує кілька важливих ролей. Функції картки охоплюють:

  • кваліфікований електронний підпис (КЕП) – дозволяє підписувати документи цифровим способом;
  • перепустку до військової частини через системи контролю доступу – спрощує вхід та вихід;
  • ключ авторизації до інформаційних систем Міністерства оборони – забезпечує безпечний доступ до даних.

Строк дії картки становить 10 років, що робить її довгостроковим рішенням. Картку видають особисто під підпис, і військовослужбовець несе повну відповідальність за її збереження. Передача третім особам заборонена, щоб уникнути ризиків безпеки. 

Після отримання ID-картки попередні документи підлягають вилученню та знищенню відповідно до встановлених правил. Це дозволяє уникнути дублювання обліку та забезпечує конфіденційність даних.

Втрата ID-картки розглядається як серйозна подія, проте наказ передбачає чіткі кроки для її врегулювання. Якщо картку знайдено, її слід передати до найближчого органу Військової служби правопорядку або територіального центру комплектування. У разі, якщо власник уже отримав нову картку, знайдену картку знищують.

Окремі правила застосовуються у спеціальних випадках:

  • картки засуджених військових передаються на зберігання до територіального центру комплектування;
  • у разі загибелі чи смерті військового картка підлягає знищенню.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня підвищилася вартість на оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки та інші документи(оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон).

Читайте також:

Теги: наказ військові правила ID-карта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам, на Алеї захисників Україн
На Алеї захисників України відкрито пам'ятний знак, присвячений військовим інженерам
Вчора, 14:34
«Метінвест» вже представив чотири унікальні концепції відновлених кварталів «Сталева Мрія»
Військові навчатимуться під землею: «Метінвест» побудував перший в Україні «сталевий виш»
31 жовтня, 13:53
На суді чоловік пояснив, що ніколи не служив в армії, оскільки відбував покарання у місцях позбавлення волі
Чоловік відмовився від мобілізації і заявив у ТЦК, що «краще сісти у тюрму»: як його покарали
25 жовтня, 20:15
Якою має бути ефективна мобілізація
Якою має бути ефективна мобілізація
25 жовтня, 09:55
Мама та син під час зустрічі у таборі для військовополонених
Полоненого окупанта у табір приїхала провідати мама. Жінка неабияк здивувала мережу
19 жовтня, 22:15
Правоохоронці оголосили фігурантам підозри
Третя штурмова прокоментувала затримання військових на Тернопільщині
15 жовтня, 23:46
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
11 жовтня, 09:00
Багато звільнених з полону потребують лікування
Рада підтримала законопроєкт про фінансову підтримку військових, звільнених з полону
9 жовтня, 13:17
Згідно з документами, Тунберг перебувала у камері з переповненими умовами, мала обмежений доступ до їжі та води
The Guardian: Грета Тунберг заявила про жорстоке поводження під час утримання в Ізраїлі
5 жовтня, 00:21

Події в Україні

В Україні запроваджено нову ID-картку для військових
В Україні запроваджено нову ID-картку для військових
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені (фото)
Окупанти вдарили КАБами по Дніпропетровщині: є загиблі та поранені (фото)
Зеленський відзначив держнагородами воїнів на покровському напрямку (фото)
Зеленський відзначив держнагородами воїнів на покровському напрямку (фото)
В Авдіївці розвідники знищили штаб росіян (відео)
В Авдіївці розвідники знищили штаб росіян (відео)
На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових
На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Сьогодні, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua