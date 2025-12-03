Олегу Ляшку виповнилося 53 роки. Екснардеп вийшов на зв’язок (фото)

3 грудня 2025 року Олег Ляжко відзначає своє день народження, йому виповнилося 53 роки

Олег Ляшко показався на фото у військовій формі під час роботи з паперами

Колишній народний депутат України Олег Ляшко святкує свій день народження. 3 грудня 2025 року військовому та екснардепу виповнилося 53 роки. На своїй сторінці у Facebook Олег Ляшко опублікував допис з нагоди свого свята, передає «Главком».

Олег Ляшко нині перебуває на службі в ЗСУ, тому військовослужбовець поділився світлиною у військовій формі на тлі прапора свого батальйону. На фото поруч з ним сидить кіт, якого він часто показує у своїх соцмережах.

Олег Ляшко опублікував допис з нагоди свого дня народження фото: Олег Ляшко/Facebook

Під цим дописом у свій день народження Олег Ляшко подякував своїй мамі та заявив, що робить усе задля перемоги України. «Сьогодні мені 53. Дякую Мамі за життя, рідним – за підтримку і терпіння, побратимам – за вірну службу. Бажання, як і в кожного українця, сьогодні одне – Перемога України. Роблю для цього все», – написав Олег Ляшко.

Олег Ляшко служить у батальйоні безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. У 2025 році його призначили командиром батальйону. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

До Збройних Сил України Олег Ляшко долучився у жовтні 2022 року. Тоді колишній політик поділився відеозаписом складання присяги у своїх соцмережах.

Нещодавно Олег Ляшко поділився світлиною з «найкращими друзями». Військовий опублікував фото, де він сидить поруч із собаками, яких, схоже, пустили до військових зігрітися. Одну із собак на фото Олег Ляшко гладить.

Нагадаємо, як у свій 51 день народження Олег Ляшко показав себе у військовій формі зі снарядами у руках. Користувачі соцмережі активно коментують фото та вітають екснардепа з днем народження.