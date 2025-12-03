Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Олегу Ляшку виповнилося 53 роки. Екснардеп вийшов на зв’язок (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олегу Ляшку виповнилося 53 роки. Екснардеп вийшов на зв’язок (фото)
3 грудня 2025 року Олег Ляжко відзначає своє день народження, йому виповнилося 53 роки
фото: Олег Ляшко/Facebook

Олег Ляшко показався на фото у військовій формі під час роботи з паперами

Колишній народний депутат України Олег Ляшко святкує свій день народження. 3 грудня 2025 року військовому та екснардепу виповнилося 53 роки. На своїй сторінці у Facebook Олег Ляшко опублікував допис з нагоди свого свята, передає «Главком».

Олег Ляшко нині перебуває на службі в ЗСУ, тому військовослужбовець поділився світлиною у військовій формі на тлі прапора свого батальйону. На фото поруч з ним сидить кіт, якого він часто показує у своїх соцмережах.

Олег Ляшко опублікував допис з нагоди свого дня народження
Олег Ляшко опублікував допис з нагоди свого дня народження
фото: Олег Ляшко/Facebook

Під цим дописом у свій день народження Олег Ляшко подякував своїй мамі та заявив, що робить усе задля перемоги України. «Сьогодні мені 53. Дякую Мамі за життя, рідним – за підтримку і терпіння, побратимам – за вірну службу. Бажання, як і в кожного українця, сьогодні одне – Перемога України. Роблю для цього все», – написав Олег Ляшко.

Олег Ляшко служить у батальйоні безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. У 2025 році його призначили командиром батальйону. За даними, отриманими від 63-ї ОМБР, лейтенант Олег Ляшко за два роки служби в бригаді почав «одразу почав глибоко вдаватися в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їхню важливість».

До Збройних Сил України Олег Ляшко долучився у жовтні 2022 року. Тоді колишній політик поділився відеозаписом складання присяги у своїх соцмережах.

Нещодавно Олег Ляшко поділився світлиною з «найкращими друзями». Військовий опублікував фото, де він сидить поруч із собаками, яких, схоже, пустили до військових зігрітися. Одну із собак на фото Олег Ляшко гладить.

Нагадаємо, як у свій 51 день народження Олег Ляшко показав себе у військовій формі зі снарядами у руках. Користувачі соцмережі активно коментують фото та вітають екснардепа з днем народження.

Читайте також:

Теги: Олег Ляшко депутат військові день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
«Сіра зона» парламенту. Міжфракційні депутатські об’єднання: що з цим не так?
6 листопада, 15:40
Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів
Японія розгорнула війська для боротьби з хвилею смертельних нападів ведмедів
6 листопада, 03:32
Зеленський зауважив, що рішення про відправку військового контингенту є вибором країн ЄС
Зеленський пояснив, чому ЄС не відправляє війська в Україну
9 листопада, 23:49
Після війни українські військові можуть бути розміщені у прикордонних з РФ державах
Єврокомісар пропонує розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах після війни
17 листопада, 18:52
Сирський та Шмигаль провели переговори з делегацією американських військових
Сирський та Шмигаль провели переговори з делегацією американських військових
20 листопада, 00:08
Обшуки у Єрмака можуть відволікати делегацію та впливати на мирні перемовини
Соратник президента припустив, як обшуки у Єрмака можуть вплинути на мирні перемовини
28 листопада, 15:36
Воїни отримали медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя»
Президент відзначив держнагородами військових за унікальну евакуацію пораненого воїна
6 листопада, 20:35
День десантно-штурмових військ Збройних сил України вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників
День десантно-штурмових військ: затверджено нову дату святкування
6 листопада, 20:54
Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська
Зеленський заявив про провал планів Путіна у Покровську та Куп’янську
15 листопада, 20:58

Суспільство

Уряд Нідерландів готує для українців трирічний тимчасовий дозвіл на проживання. Які умови
Уряд Нідерландів готує для українців трирічний тимчасовий дозвіл на проживання. Які умови
Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Михайла Паздерського
Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Михайла Паздерського
Олегу Ляшку виповнилося 53 роки. Екснардеп вийшов на зв’язок (фото)
Олегу Ляшку виповнилося 53 роки. Екснардеп вийшов на зв’язок (фото)
Скандал із військовою формою. Експомічниця Залужного дала обіцянку
Скандал із військовою формою. Експомічниця Залужного дала обіцянку
«Почувається, як Гітлер». Політтехнолог пояснив природу небаченої агресії Путіна
«Почувається, як Гітлер». Політтехнолог пояснив природу небаченої агресії Путіна
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Міністр війни США запропонував Зеленському, Трампу та Путіну повечеряти
Сьогодні, 10:08
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Вчора, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua