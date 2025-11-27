В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо

Якщо хоча б 1% українців долучиться до ініціативи та донатитиме по 100 грн на місяць, українська армія зможе отримувати 37 млн

В Україні анонсували запуск платформу регулярної підтримки військових «Підписка на військо». Завдяки цій системі українці зможуть постійно донатити на конкретні підрозділи, тому військові зможуть планувати витрати на потреби армії заздалегідь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на subscribetoarmy.com.

«Щоб армія могла планувати свої дії і закупівлі, їй потрібна стабільність, а людям - зручний, прозорий і технологічний інструмент допомоги. Саме тому волонтери й українські бізнеси створили «Підписку на військо» – платформу, яка дозволяє кожному оформити регулярну підтримку у два кліки. Платформа створює передбачувану модель підтримки, завдяки якій бригади можуть планувати закупівлі, а не чекати на термінові збори. Усі кошти автоматично надходять без комісій і посередників» , – йдеться у повідомленні.

Як підписатися на регулярну підтримку армії «Підписка на військо»

Щоб підписатися на постійну допомогу українським військовим, необхідно зареєструватися на сайті та обрати бригаду, якій будуть надходити ваші кошти. Також потрібно обрати суму допомоги від 10 грн та те, як часто ваші кошти будуть списуватися на благо армії. Наприклад, щодня, щотижня, щомісяця, як на інші популярні підписки, як Spotify тощо. Українці також зможуть слідкувати за рахунком бригади, яку вони обрали на відкритих дашбордах.

Проте наразі ще триває підключення до платформи військових підрозділів. «Для підрозділів «Підписка на військо» – безоплатне технічне рішення, яке не потребує власного застосунку чи окремої інфраструктури. Бригаді достатньо повідомити команду платформи про бажання долучитися. Після верифікації вона отримує власну сторінку, а всі надходження спрямовуються напряму на її офіційний казначейський рахунок. До платформи вже підключено понад 150 бригад. Ціль – охопити всі бойові підрозділи Сил оборони України до кінця 2026 року», – наголошують розробники платформи.

Вони також пояснили, що якщо хоча б 1% українців оформлять підписку на 100 грн, то українська армія зможе отримувати 37 млн грн кожного місяця.

Повідомляється, що цей проєкт створили українські волонтери та підприємці на прямий запит від Сил оборони України. Ініціаторкою платформи зазначено Олену Шевцову. «Проєкт реалізується на Платформі донацій RAZOM – це офіційний технологічний майданчик, який належить ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ «ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА», – йдеться у статті.

Раніше «Главком» розповідав про те, що невдовзі у військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+» з’явиться фото власника. Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. «Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити «Резерв+» ще зручнішим», – зазначає пресслужба.

Також повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з’явилась онлайн-відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Відстрочку можна отримати, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.