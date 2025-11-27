Головна Новини
search button user button menu button

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Українці зможуть постійно донатити на певні підрозділи за допомогою нової платформи
фото: subscribetoarmy.com

Якщо хоча б 1% українців долучиться до ініціативи та донатитиме по 100 грн на місяць, українська армія зможе отримувати 37 млн 

В Україні анонсували запуск платформу регулярної підтримки військових «Підписка на військо». Завдяки цій системі українці зможуть постійно донатити на конкретні підрозділи, тому військові зможуть планувати витрати на потреби армії заздалегідь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на subscribetoarmy.com.

«Щоб армія могла планувати свої дії і закупівлі, їй потрібна стабільність, а людям - зручний, прозорий і технологічний інструмент допомоги. Саме тому волонтери й українські бізнеси створили «Підписку на військо» – платформу, яка дозволяє кожному оформити регулярну підтримку у два кліки. Платформа створює передбачувану модель підтримки, завдяки якій бригади можуть планувати закупівлі, а не чекати на термінові збори. Усі кошти автоматично надходять без комісій і посередників» , – йдеться у повідомленні.

Як підписатися на регулярну підтримку армії «Підписка на військо»

Щоб підписатися на постійну допомогу українським військовим, необхідно зареєструватися на сайті та обрати бригаду, якій будуть надходити ваші кошти. Також потрібно обрати суму допомоги від 10 грн та те, як часто ваші кошти будуть списуватися на благо армії. Наприклад, щодня, щотижня, щомісяця, як на інші популярні підписки, як Spotify тощо. Українці також зможуть слідкувати за рахунком бригади, яку вони обрали на відкритих дашбордах.

Проте наразі ще триває підключення до платформи військових підрозділів. «Для підрозділів «Підписка на військо» – безоплатне технічне рішення, яке не потребує власного застосунку чи окремої інфраструктури. Бригаді достатньо повідомити команду платформи про бажання долучитися. Після верифікації вона отримує власну сторінку, а всі надходження спрямовуються напряму на її офіційний казначейський рахунок. До платформи вже підключено понад 150 бригад. Ціль – охопити всі бойові підрозділи Сил оборони України до кінця 2026 року», – наголошують розробники платформи.

Вони також пояснили, що якщо хоча б 1% українців оформлять підписку на 100 грн, то українська армія зможе отримувати 37 млн грн кожного місяця.

Повідомляється, що цей проєкт створили українські волонтери та підприємці на прямий запит від Сил оборони України. Ініціаторкою платформи зазначено Олену Шевцову. «Проєкт реалізується на Платформі донацій RAZOM – це офіційний технологічний майданчик, який належить ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДУ «ГРОМАДСЬКА ПЛАТФОРМА РАЗОМЮА», – йдеться у статті.

Раніше «Главком» розповідав про те, що невдовзі у військово-обліковому документі в застосунку «Резерв+» з’явиться фото власника. Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. «Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити «Резерв+» ще зручнішим», – зазначає пресслужба.

Також повідомлялося, у застосунку «Резерв+» з’явилась онлайн-відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину. Відстрочку можна отримати, якщо інший із батьків помер чи втратив батьківські права.

Читайте також:

Теги: армія військова допомога українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні настає о 16 годині
22 листопада Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів
22 листопада, 05:00
Кожного дня в середньому з України виїжджає 1600 українців
Польща заявила, що українці віком 18-22 роки масово їдуть за кордон. Реакція ДПСУ
30 жовтня, 14:31
Фільм «Конотопська відьма» у прокаті фільм зібрав $1,4 млн
Українці висміяли армію Путіна у новому фільмі жахів: деталі The Guardian
12 листопада, 12:21
«Мирний план» США для України ще на стадії опрацювання
У США підтвердили, що «мирний план» для України потребує доопрацювання
20 листопада, 19:58
Богдану та Ользі вдалося врятуватися під час атаки РФ на Тернопіль 19 листопада
Вийшли за п’ять хвилин до удару. Подружжя з Тернополя дивом врятувалося під час обстрілу
21 листопада, 13:23
Підтримка українців у Польщі суттєво зменшується
У Польщі зафіксовано зростання злочинів та проявів ненависті проти українців – Bloomberg
10 листопада, 14:49
Російські війська продовжують перекидати підкріплення на схід Запорізької області
Сили оборони зламали плани росіян на Запоріжжі
9 листопада, 16:50
Крім коштів на озброєння, Іспанія надає допомогу іншого роду Україні
Іспанія виділяє €1 млрд на закупівлю американської зброї для України
18 листопада, 17:07
Місце вибуху на залізниці на лінії Варшава-Люблін, Польща, 16 листопада 2025 року
У Польщі заарештовано третього українця у справі про диверсії на залізниці
24 листопада, 14:23

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Сьогодні, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua