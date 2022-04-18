Денісова б'є на сполох через катування у Росії українського політв'язня Якименка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Російська Федерація продовжує піддавати тортурам українських політв’язнів. За її словами, країна-агресор морить голодом Володимира Якименка, якого безпідставно затримали у 2017 році в Криму та засудили за сфабрикованою справою через його проукраїнську позицію до 15 років позбавлення волі.

Українця тримають у колонії №4 м. Пугачов Саратовської області Росії. Там його позбавляють сніданку, обіду чи вечері, через те, що він українець.

«Внаслідок недоїдання у нього почалися болі у шлунку, адже він має хронічний гастрит та виразку дванадцятипалої кишки. Через сильний біль Володимир був змушений звернутися до медичної частини, проте у лікуванні йому було відмовлено. Лікар, дізнавшись, що Володимир українець, сказала, що «хохлов нужно убивать», – повідомила Денісова.

Омбудсмен наголосила, що такі дії представників пенітенціарних установ РФ є катуванням та способом позбавлення громадян України права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права.

«Ненадання медичної допомоги при наявних хронічних захворювань є грубим порушенням п. 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною й соціальною радою ООН, і статті 17 Федерального закону № 103-ФЗ «Про утримання під вартою підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів», а також суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – зауважила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомляла, що Росія вивозить українців із тимчасово захоплених територій, а далі не знає, що з ними робити. Тільки із заблокованого Маріуполя військові ворожої армії примусово депортували до Росії чи у так звані ДНР і ЛНР понад 30 тисяч українців. Зокрема, окупанти депортували всі лікарні Маріуполя разом з лікарями.