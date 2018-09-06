Денісова просить в ООН допомоги для моряків українського судна в Криму



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Людмила Денісова

Омбудсмен просить вплинути на ситуацію та посприяти негайному поверненню українців на Батьківщину

Омбудсмен Людмила Денісова звернулася до представників ООН з проханням сприяти поверненню додому незаконно утримуваних росіянами в Криму членів екіпажу українського судна «ЯМК-0041».

Про це вона написала у Facebook.

«Я звертаюся до верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет, до голови Ради ООН з прав людини Воїслава Шуца, голови комітету ООН з прав людини Юджи Івасави, голови Комітету ООН проти тортур Йенса Модвіга, голови підкомітету ООН з питань запобігання катуванням Малкольма Еванса, комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, президента Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню Миколи Гнатовського з проханням вплинути на ситуацію та посприяти негайному поверненню незаконно утримуваних громадян України на Батьківщину», - написала омбудсмен.

Раніше адвокат моряків українського судна «ЯМК-0041» заявляв, що їх тримають в нелюдських умовах.

Нагадаємо, 4 травня у прикордонному управлінні ФСБ Росії в Криму повідомили, що затримали українське риболовецьке судно (порт приписки Очаків) на захід від мису Тарханкут в анексованому Росією Криму - за нібито незаконний промисел камбали-калкана.

За інформацією Державної прикордонної служби України, моряки судна мали всі необхідні документи для вилову риби у 12-мильній морській зоні Чорного моря.

Адвокат Едем Семедляєв повідомив, що морякам затриманого біля берегів Криму українського судна «ЯМК-0041» російські силовики не висунули жодних обвинувачень, їх утримують незаконно.