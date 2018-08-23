Денісова запропонувала Канаді ввести нові обмеження проти оточення Путіна



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Омбудсмен Людмила Денісова

Денісова зустрілася з представником міністра спадщини Канади

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова під час зустрічі з представником міністра спадщини в парламенті Канади Аріфом Вірані запропонувала розглянути можливість введення Оттавою додаткових обмежень проти близького оточення президента Росії Володимира Путіна з метою звільнення українських політв'язнів в Росії.

Про це Денісова написала на своїй сторінці в Facebook в середу ввечері.

«Я запросила Канаду приєднатися до всієї громадськості, яка постійно нагадує президенту Росії про необхідність повернення наших хлопців до своїх рідних. Це можна зробити через додаткові обмеження по відношенню до людей з найближчого його оточення, а також через постійні звернення до нього. Пан Вірані пообіцяв донести всю інформацію до керівництва парламенту Канади, оскільки, за його словами це дуже важливо для прав людей у всьому світі», - написала Денісова.

Денісова також повідомила, що під час зустрічі сторони обговорили питання умов перебування українського політв'язня, режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, які перебувають на території Росії і Криму, яких сьогодні вже налічується більше 60.

Сторони обговорили питання внутрішньо переміщених осіб і конфліктні ситуації з представниками ромів в Україні.

Нагадаємо, у середу, 22 серпня, набули чинності санкції США проти Росії за отруєння Скрипалів.

До слова, 2 серпня у Сполучених Штатах сенатори представили новий пакет антиросійських санкцій.

Вашингтон раніше повідомив, що до кінця серпня введе нові санкції щодо Росії, переконавшись у тому, що Москва застосувала нервово-паралітичну речовину для отруєння колишнього російського подвійного агента і його дочки у Великобританії. США вимагають від Росії гарантій незастосування хімічної зброї.

Санкції зачеплять продукцію, яка важлива для сфери національної безпеки, сказав високопоставлений представник Держдепу журналістам на прес-конференції, пославшись на закон про знищення хімічної і біологічної зброї від 1991 року, надалі можливе розширення обмежень.

Газета «Комерсант» опублікувала повний текст нових пропозицій американських законодавців про заборонні заходи проти РФ, аж до блокування російським банкам доларових розрахунків і заборони для резидентів США операцій з новим російським держборгом.