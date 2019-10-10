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    Денісова звернулася до глави МЗС через припинення пошуків українців в Атлантичному океані

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    Судно&nbsp;Bourbon Rhode затонуло в Атлантичному океані&nbsp; - Денісова звернулася до глави МЗС через припинення пошуків українців в Атлантичному океані
    Судно Bourbon Rhode затонуло в Атлантичному океані 

    Омбудсмен вимагає продовжити пошуки постраждалих громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode

    Пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode, яке затонуло в Атлантичному океані, припинили. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

    Як повідомила Денісова, місцезнаходження сімох членів екіпажу поки невідомо.

    «Згідно з наявними відомостями, місцезнаходження сімох членів екіпажу, серед яких є українці, поки невідомо. При цьому компанія судновласника Bourbon Offshore повідомила про припинення подальшого проведення пошуково-рятувальної операції», - заявила омбудсмен.

    У зв'язку з цим, Денісова звернулася до міністра закордонних справ України Вадим Пристайка з вимогою вжити термінових заходів для сприяння пошуку постраждалих громадян України.

    Нагадаємо, у вересні в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode з українцями на борту. Пізніше стало відомо, що троє членів екіпажу зниклого судна Bourbon Rhode врятовані, в тому числі двоє українців.

    7 жовтня, за словами Пристайка, пошуки членів українського екіпажу судна Bourbon Rhode тривали. Також Пристайко зазначив, що президент України Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням продовжити пошуки, наскільки це можливо.

     

    МЗС українці корабель Людмила Денісова
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