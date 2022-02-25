Депутат Держдуми шокований тим, що натворив Путін

Депутат від КПРФ Олег Смолін намагається зняти із себе відповідальність за причетність до агресії РФ в Україні

Депутат Держдуми від КПРФ Олег Смолін засумнівався у необхідності проведення спецоперації на Донбасі, передає «Эхо Москвы». Він написав, що не вірив у початок повномасштабних дій Росії в Україні. На його думку, військова сила має застосовуватися лише у крайніх випадках.

При цьому депутат визнав, що голосував за визнання так званих «ДНР» та «ЛНР», а також підтримав анексію Криму, оскільки завжди був супротивником руйнування СРСР. «Почувши про початок повномасштабних бойових дій в Україні, я відчув потрясіння. …Мені шкода людських життів – і наших, і не наших. Тим більше, що половину мого життя ми жили в єдиній країні», – сказав Смолін.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.