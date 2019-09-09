Смертельна ДТП під Києвом: Volkswagen влетів у вантажівку (фото)



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Легковик врізався у вантажівку, яка стояла на розвороті Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП загинув водій легковика

У понеділок, 9 вересня, вранці під Києвом на Кільцевій дорозі Броварів сталася смертельна ДТП.

Аварія трапилася поблизу із розворотом на Требухів. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo стояв та пропускав зустрічний транспорт, і раптом на повному ходу у нього в'їхав автомобіль Volkswagen. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці.

Що стало причиною такого маневру, поки невідомо.

На місці ДТП очікували рятувальників ДСНС, які мали вирізати тіло із понівеченої автівки.

Рух транспорту на автодорозі частково ускладнено.

Як повідомлялося, 8 вересня на окружній дорозі Обухова під Києвом сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів: зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML і «Москвич-2141.