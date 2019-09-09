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    Смертельна ДТП під Києвом: Volkswagen влетів у вантажівку (фото)

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    Легковик врізався у вантажівку, яка стояла на розвороті - Смертельна ДТП під Києвом: Volkswagen влетів у вантажівку (фото)
    Легковик врізався у вантажівку, яка стояла на розвороті
    Фото: Київ оперативний

    В результаті ДТП загинув водій легковика

    У понеділок, 9 вересня, вранці під Києвом на Кільцевій дорозі Броварів сталася смертельна ДТП.

    Аварія трапилася поблизу із розворотом на Требухів. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo стояв та пропускав зустрічний транспорт, і раптом на повному ходу у нього в'їхав автомобіль Volkswagen. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці.

    Що стало причиною такого маневру, поки невідомо.

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    На місці ДТП очікували рятувальників ДСНС, які мали вирізати тіло із понівеченої автівки.

    Рух транспорту на автодорозі частково ускладнено.

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    Смертельна ДТП під Києвом: Volkswagen влетів у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Volkswagen влетів у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Volkswagen влетів у вантажівку (фото)
    Смертельна ДТП під Києвом: Volkswagen влетів у вантажівку (фото)

    Як повідомлялося, 8 вересня на окружній дорозі Обухова під Києвом сталася смертельна ДТП за участю трьох автомобілів: зіткнулися Ford Kuga, Mercedes ML і «Москвич-2141.

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