Депутат польського Сейму розкритикувала Туска за те, що він відкрито підтримав Порошенка



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Дональд Туск підтримав Петра Порошенка і високо оцінив українські реформи Фото: president.gov.ua

Політик вважає, що Дональд Туск «любить переходити за рамки своїх повноважень»

Депутат польського Сейму Малгожата Госєвська розкритикувала президента Європейської Ради Дональда Туска, який сьогодні виступив із підтримкою Петра Порошенка. Нагадаємо єврочиновник ц розпал передвиборчої компанії високо оцінив проведення реформ в Україні. «Пан Дональд Туск відомий тим, що любить переходити за рамки своїх повноважень і те, що відбувається виборча кампанія, його не зупинило», - так оцінила слова Туска в інтерв'ю «Главкому» депутат Сейму Малгожата Госєвська, яка теж нині перебуває в Києві.

«Наприклад, у Польщі він (Туск, - «Главком») теж переходив за рамки своїх повноважень і втручався у справи внутрішньої політики. Я наголошу на тому, що тільки від України і українців залежить вибір. Я особисто вірю в Україну і українців, бажаю, щоби в результаті відкритих демократичних виборів люди зробили свій вибір», - наголосила Госєвська.

На питання «Главкома», якими, на її думку, є основні здобутки Майдану, Госєвська, яка була на Майдані, у будинку профспілок під час Революції гідності, відповіла, що Майдан змінив українців, їхню свідомість.

«Якими б не були оцінки реформ, які відбувались від 90-х років, найсуттєвіші, найґрунтовніші зміни все ж таки відбуваються», - визнала політик.

Вона також розказала, як змінилося останнім часом ставлення простих поляків до українців на тлі того, що в Україні відбувся Майдан і почалася агресія Росії?

«Напевно, загальний клімат трошки змінився. Поляки дуже палко підтримували українців в часи Майдану. Ситуація того вимагала, була дуже високою загальна мобілізація, це зрозуміло. Але в міру розвитку конфлікту (російсько-українського) звичайний поляк, може, вже не так стежить за ситуацією, не так близько до себе сприймає. За оцінками, близько 2 мільйонів українців живуть і працюють у Польщі. Ці люди легко знаходять роботу, вони заслуговують повагу з боку роботодавців, з боку сусідів, своїх колег. Якщо говорити загалом, то все дуже нормально у відносинах», - резюмувала польський політик.

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