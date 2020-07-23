Депутату від «Слуги народу» приписали фразу «злягайтесь хоч з чоловіками, хоч з неграми...»



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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу

Нардеп начебто заявив, що для нього головне – щоб збочень не бачили діти. Згодом депутат запевнив, що він цього не казав

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу, який разом із соратницею Оленою Лимс зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який вводить адміністративну відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму», сам має досить ліберальні погляди.

«У себе в спальні робіть, що хочете. Злягайтеся собі хоч з чоловіками, хоч з неграми, хоч з предметами якимись, чи навіть з тваринами (не буду уточняти з якими», - йдеться на сторінці «Георгій Мазурашу. округ 203» у Facebook.

При цьому нардеп начебто зазначив, що для нього головне – щоб збочень не бачили діти.

«Давайте не виносити це на люди! Я противних всіх цих гей-парадів, та й лесбійки це не дуже природньо», - пояснюється у мережі позиція нардепа.

Згодом народний депутат Мазурашу заявив, що вищевказаний профіль фейковий і ці слова йому не належать.

Як вже відомо, народні депутати з фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу та Олена Лис зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який вводить адміністративну відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму».

Проєкт закону №3917 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму» був зареєстрований у парламенті 22 липня. Його текст наразі не оприлюднений, а тому невідомо, що саме автори мають на увазі під «пропагандою» і як саме пропонують її карати.

Також нагадаємо, у липні 2013 року в Росії в кодекс про адміністративні правопорушення додали статтю 6.21, яка визначає злочином «пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх». Вона передбачає штраф від 50 тисяч до 1 мільйона рублів.

Російські та міжнародні правозахисники неодноразово критикували застосування цієї статті, вказуючи, що вона є дискримінаційною відносно ЛГБТ. У 2017 році Європейський суд із прав людини визнав російську статтю про «гей-пропаганду» порушенням права на свободу висловлювання думки.