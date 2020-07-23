Штрафи до 136 тисяч: деталі законопроєкту щодо «пропаганди гомосексуалізму»



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У проєкті закону пропонується прирівняти пропагаду гомосексуалізму до розповсюдження порнографії

Законопроєкт «передбачає збереження і захист тих сімейних цінностей, які є для нас традиційними»

У проєкті закону, який вводить адміністративну відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму», для держслужбовців пропонуються штрафи у розмірі 136 тис. грн (8 тис. неоподатковуваних мінімумів)

Про це заявив один з двох ініціаторів законопроєкту, нардеп від фракції «Слуга народу» Георгій Мазурашу.

За словами нардепа, законопроєкт «передбачає збереження і захист тих сімейних цінностей, які є для нас традиційними».

Законопроєктом мають вноситись зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Запропоновано додаткову статтю, в якій є пункт, що за пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму для фізичних осіб передбачається штраф у розмірі тисячі ( 17 тис. грн) неоподаткованих мінімумів. Для юридичних осіб – три тисячі (51 тис. грн)

Другий пункт передбачає відповідальність за публічну пропаганду гомосексуалізму і трансгендеризму. Там уже запропонована сума штрафних санкцій 5 тисяч (85 тис. грн) неоподаткованих мінімумів. І третій пункт передбачає відповідальність за пропаганду службовою чи посадовою особою або сприяння нею такій пропаганді, Там ще більша сума запропонована – 8 тисяч неоподаткованих мінімумів (136 тис. грн).

Також у проєкті закону пропонується прирівняти пропагаду гомосексуалізму до розповсюдження порнографії.

Ще одним «нововведенням» є ідея замінити термін «ґендерний баланс» на «баланс осіб різної статі» та «ґендерна рівність» на «рівність прав та можливостей жінок і чоловіків».

Нагадаємо, правозахисний ЛГБТ-центр «Наш світ» розкритикував ініціативу Мазурашу, заявивши, що депутати «ясно продемонстрували свою підтримку російської політики і з готовність встали під знамена руху за «традиційні цінності», очолюваного Росією».